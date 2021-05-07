اقتصاد وأسواق

الخيار بـ8 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 7-5-2021 الموافق 25 رمضان

واصلت أسعار الخضراوات تباينها في الأسواق
الصاوي أحمد 1:19 م, الجمعة, 7 مايو 21 1:19 م, الجمعة, 7 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الخضراوات تذبذبًا، اليوم الجمعة ​7-5-2021 الموافق 25 من شهر رمضان، وتراوحت الطماطم من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، مقابل 4 جنيهات أمس، والخيار تراوح من 4 إلى 8 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، طبقًا لتجار خضراوات في مصر، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان.

وأضاف التجار أن سعر البصل الأبيض مستقر عند جنيهين إلى جنيهين ونصف، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم الأبيض 16 جنيهًا، والثوم الأحمر 24 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن الليمون تأرجح بين 30 و35 جنيهًا، والفلفل الألوان من 15 جنيهًا إلى25 جنيهًا، مقابل 30 جنيهًا، والبسلة من 5 إلى 7 جنيهات، والفاصوليا 10 إلى 12 جنيهًا، وورق العنب 12 إلى 14 جنيهًا، والبامية من 12 إلى 30 جنيهًا.

اقرأ أيضا  انطلاق الدورة الخامسة لمؤتمر «Portfolio Egypt» فى 30 مايو الحالى

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي تراوح من جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات، والبصل المقور سجل جنيهين ونصف الجنيه، والبصل الأحمر والأبيض الجديد 5 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات، والفراولة 6.5 جنيه.

وأوضح التجار أن الجزر سجل 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة، والباذنجان الأبيض 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان العروس 4 جنيهات، والخس الكابوتشا 3.5/ 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي جنيهين ونصف للواحدة.

الطماطم: 4 جنيهات

البصل: 3.5 جنيه

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 5-5-2021

البطاطس: 5 جنيهات

الثوم الأحمر: 24 جنيهًا

الكوسة: 8 جنيهات

الفاصوليا: 10 جنيهات

البسلة: 7 جنيهات

الباذنجان الأبيض: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3 جنيهات

الليمون: 30 جنيهًا

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 15 جنيهًا

ملوخية بلدى: 12 جنيهًا

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5 جنيهات

 الخضرة: 50 قرشًا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي: جنيهان ونصف

وتباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الجمعة، وتراوح قفص الطماطم من 30 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، والكيلو 150 قرشًا إلى 275 قرشًا، والبطاطس استقرت من 300 قرش إلى 350 قرشًا.

وتراوحت أسعار الخيار من 3 إلى 5 جنيهات بسوق العبور، والجزر “بدون عرش” بـ150 قرشًا إلى 200 قرش، والباذنجان البلدي من 90 قرشًا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس من 100 قرش إلى 300 قرش.

اقرأ أيضا  تهرب ضريبي وفساد مالي بقيمة 10.4 مليار جنيه.. حصاد الأمن الاقتصادي خلال إبريل (جراف)

وسجل سعر القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون 19 إلى 20 جنيهًا، والبسلة 4 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات، والجوافة 15 جنيهًا، والكانتالوب 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي من 6 إلى 7 جنيهات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

«المالية» : تحفيز القطاع التصديرى لتعزيز النمو الاقتصادى

منى عبدالباري 1:11 م, الجمعة, 7 مايو 21

العنب بـ35 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 7 مايو 2021

الصاوي أحمد 12:57 م, الجمعة, 7 مايو 21

أسعار السمك اليوم 7-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 10:40 ص, الجمعة, 7 مايو 21

أسعار الحديد في مصر 7-5-2021 و«عز» ترفع الطن 400 جنيه

عمر سالم 10:39 ص, الجمعة, 7 مايو 21

بورصة الدواجن اليوم 7-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 10:38 ص, الجمعة, 7 مايو 21

أسعار البيض اليوم 7-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 10:35 ص, الجمعة, 7 مايو 21