الخيار بـ8 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 7-5-2021 الموافق 25 رمضان

شهدت أسعار الخضراوات تذبذبًا، اليوم الجمعة ​7-5-2021 الموافق 25 من شهر رمضان، وتراوحت الطماطم من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، مقابل 4 جنيهات أمس، والخيار تراوح من 4 إلى 8 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، طبقًا لتجار خضراوات في مصر، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان.

وأضاف التجار أن سعر البصل الأبيض مستقر عند جنيهين إلى جنيهين ونصف، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم الأبيض 16 جنيهًا، والثوم الأحمر 24 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن الليمون تأرجح بين 30 و35 جنيهًا، والفلفل الألوان من 15 جنيهًا إلى25 جنيهًا، مقابل 30 جنيهًا، والبسلة من 5 إلى 7 جنيهات، والفاصوليا 10 إلى 12 جنيهًا، وورق العنب 12 إلى 14 جنيهًا، والبامية من 12 إلى 30 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي تراوح من جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات، والبصل المقور سجل جنيهين ونصف الجنيه، والبصل الأحمر والأبيض الجديد 5 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات، والفراولة 6.5 جنيه.

وأوضح التجار أن الجزر سجل 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة، والباذنجان الأبيض 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان العروس 4 جنيهات، والخس الكابوتشا 3.5/ 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي جنيهين ونصف للواحدة.

الطماطم: 4 جنيهات

البصل: 3.5 جنيه

البطاطس: 5 جنيهات

الثوم الأحمر: 24 جنيهًا

الكوسة: 8 جنيهات

الفاصوليا: 10 جنيهات

البسلة: 7 جنيهات

الباذنجان الأبيض: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3 جنيهات

الليمون: 30 جنيهًا

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 15 جنيهًا

ملوخية بلدى: 12 جنيهًا

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5 جنيهات

الخضرة: 50 قرشًا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي: جنيهان ونصف

وتباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الجمعة، وتراوح قفص الطماطم من 30 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، والكيلو 150 قرشًا إلى 275 قرشًا، والبطاطس استقرت من 300 قرش إلى 350 قرشًا.

وتراوحت أسعار الخيار من 3 إلى 5 جنيهات بسوق العبور، والجزر “بدون عرش” بـ150 قرشًا إلى 200 قرش، والباذنجان البلدي من 90 قرشًا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس من 100 قرش إلى 300 قرش.

وسجل سعر القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون 19 إلى 20 جنيهًا، والبسلة 4 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات، والجوافة 15 جنيهًا، والكانتالوب 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي من 6 إلى 7 جنيهات.