الخيار أعلى من الموز في الأسواق

محمد مجديارتفع الخيار وتراجع الموز في أسواق الخضروات والفاكهة في القاهرة والجيزة. و يتراوح كيلو الخيار من 6 إلى 7.5 جنيه، بينما كيلو الموز البلدي من 4.95 إلى 7 جنيهات، متراجعا بنحو 1.5 جنيه في كيلو الموز وذلك بالأسواق الشعبية والسلاسل الحكومية. وقال مسؤول بيع بإحدى فروع شر

محمد مجدي

ارتفع الخيار وتراجع الموز في أسواق الخضروات والفاكهة في القاهرة والجيزة.

و يتراوح كيلو الخيار من 6 إلى 7.5 جنيه، بينما كيلو الموز البلدي من 4.95 إلى 7 جنيهات، متراجعا بنحو 1.5 جنيه في كيلو الموز وذلك بالأسواق الشعبية والسلاسل الحكومية.

وقال مسؤول بيع بإحدى فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ل المال أن سبب ارتفاع الخيار أمام الموز هو شهر رمضان المبارك حيث يستخدم الخيار في التخليل و السلاطة والتي تعد طبق رئيسي على مائدة الإفطار.

بينما أوضح عبدالله السيد تاجر فاكهة في سوق العباسية أن تراجع الموز نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في الايام الحالية والتي تعمل على إفساد سلعة الموز بشكل سريع، لذا قام التجار بتخفيض السعر بنحو 1.5 جنيه.