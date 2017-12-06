الخولي يشارك في مؤتمر إفريقي عن تمثيل الشباب في الحكم

ياسمين فوازوصل النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى مدينة بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا تلبية للدعوة الموجهة له من مفوضية الإتحاد الأفريقي بالتعاون مع البرلمان الإفريقي لحضور مؤتمر حول "تعزيز مشاركة الشباب وتمثيلهم في الحكم في أفريقيا" بحضور رئيس جنوب أفريقيا وعدد من قا

ياسمين فواز

وصل النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى مدينة بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا تلبية للدعوة الموجهة له من مفوضية الإتحاد الأفريقي بالتعاون مع البرلمان الإفريقي لحضور مؤتمر حول “تعزيز مشاركة الشباب وتمثيلهم في الحكم في أفريقيا” بحضور رئيس جنوب أفريقيا وعدد من قادة الدول، وفق بيان

وقال الخولى بأن المؤتمر يتخذ شكلا للحوار بين الأجيال يجمع بين رؤساء الدول والحكومات الحاليين والسابقين والوزراء وغيرهم من المسئولين الرفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي وهيئات ومؤسسات من أجل التفاعل والمشاركة والتواصل مع المشاركين الشباب الذين تم اختيارهم بعناية من المجتمع السياسي والاجتماعي والقطاعات الاقتصادية في القارة

وأوضح أن المؤتمر يندرج في إطار موضوع الإتحاد الأفريقي لعام 2017 بشأن “تسخير العائد الديموجرافي من أجل الاستثمار في الشباب” ، وهو يعكس أيضا الاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتماد الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم .

وأشار الي أن المؤتمر يسعى إلى توفير منبر للحوار وتبادل الأفكار بشأن أفضل السبل لإشراك الشباب بصورة مجدية في عمليات الحكم في أفريقيا

وأضاف ” ستستكشف المناقشات الحواجز التي تحول دون مشاركة الشباب وتمثيلهم بشكل مفيد في عمليات الحوكمة”.