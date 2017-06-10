الخولي: الوفد البرلماني غادر إلى واشنطن فجر اليوم

صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني المتوجهة للكونجرس، بأن الوفد قد غادر فجر اليوم السبت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدا أن أهمية هذا الزيارة تكمن في أنها أول زيارة رسمية من البرلمان المصري للكونجرس الأمريكي منذ عام 2008.

وأضاف الخولى بأنه من المنتظر أن يلتقي الوفد المصري المكون من 14 نائباً مع نظرائه فى الكونجرس الأمريكي، إضافة للقاءات مرتقبة مع عدد من مراكز الفكر والبحث، واستكمل الخولى بأن الزيارة تهدف فى الأساس لبناء جسور من التواصل بين البلدين على المستوى البرلماني، إضافة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني ومعاقبة الدول والتنظيمات الداعمة للإرهاب.