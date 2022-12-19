الخولي: الصناعات اللوجيستية استحوذت على 15% من محفظة بنك saib

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك saib، إنه من المهم تمويل الصناعات اللوجيستية، وأنه من الممكن أن تكون مصر مصدرة في المستقبل، وأنها تستحوذ على 15% من محفظة البنك.

وأضاف الخولي، خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «الناس والبنوك»، والذي يقام تحت عنوان «دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الوطني»، أن دعم الصناعات والصادرات منظومة، تبدأ من الفكرة، ورجل الصناعة هو البداية، والمحور الثاني القرارات والإجراءات لتنظيم مشروع صناعة، من الجهات المسؤولة ويأتي دور البنوك في التمويل من خلال المساهمين ومنتج صناعي، مؤكدا أن البنوك لا تعزف عن تمويل تلك الصناعات.

وأوضح الخولي أن البنوك هدفها تشجيع المصدرين ليجلب عملة أجنبية لمصر، من خلال طرح حوافز المصدرين وأراضي مرفقة بأسعار أقل من العادية وأماكن مميزة وإعفاءات جمركية، مشيرا إلى أن البنوك دورها المساهمة في تلك الحوافز.

وبالنسبة للصناعة أضاف أنه يجب أن يكون هناك خريطة للصناعة، سواء كانت أولية والهندسية، مشيرا إلى أننا معتمدين في المقام الأول على الواردات، والبنوك دورها سيكون اسهل وأيسر والمخاطر أقل، ومهم دعوة كل البنوك المصرية لمبادرة ابدأ لتوطين الصناعة.

وأشار إلى بداية تشجيع المنتج المحلي من خلال قطاع التجزئة المصرفية، ويجب أن يكون للبنوك دور ريادي فيها، وبالنسبة لحاضنات الأعمال نهدف أن يكون هناك أكثر من مبادرة مماثلة لرواد النيل.

وتناقش الجلسة الثانية، تحت عنوان دعم الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والتي يديرها محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إدارة المصارف العربية، أهمية تعزيز الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك مـن خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي ورجال الصناعة، في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.