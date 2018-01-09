الخولى: الرئيس كلف الهيئة الهندسية بتنفيذ 124 مشروعًا سكنيًّا

❐ إنهاء 93.112 ألف وحدة إسكان اجتماعى و10608 بدار مصر قال اللواء عصام الخولى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة كُلفت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اعتبارا من 30/6/2014 بتنفيذ عدد 124 مشروع إسكان بإجمالى 424,180 ألف وحدة سكنية. وأضاف أنه تم الانتهاء من 93,112

❐ إنهاء 93.112 ألف وحدة إسكان اجتماعى و10608 بدار مصر

قال اللواء عصام الخولى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة كُلفت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اعتبارا من 30/6/2014 بتنفيذ عدد 124 مشروع إسكان بإجمالى 424,180 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 93,112 ألف وحدة اسكان اجتماعى بمحافظات الإسماعيلية والسويس ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة والقاهرة والدقهلية والجيزة، وكذلك المرحلة الأولى للتجمع السكنى المتكامل لأهالى مدينة الضبعة على مساحة 275 فدانًا وتشمل 1500 بيت بدوى والخدمات اللازمة لصالح سكان المنطقة، بينما المرحلتان الثانية والثالثة لصالح إسكان الخبراء والعاملين بالمشروع.

وأوضح الخولى أن المرحلة الأولى من ذلك المشروع أقيمت على مساحة 1.155 مليون متر ، بمساحة 300 متر مخصصة لكل بيت بدوى، ويشمل التجمع السكنى مسجدًا يسع 400 مصل بمساحة 450 متر، وحدة صحية أرضى وأول بمساحة 540 مترا و7 محال تجارية ومخبزا، ومبنى تجاريا يضم 13 محلا.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان المتوسط “دار مصر” قال إن إجمالى الوحدات التى كُلفت الهيئة بتنفيذها 442 عمارة بواقع 10608 وحدات سكنية، روعى فيها التصميم الحضارى واستخدام اجود انواع التشطيب والديكور، علاوة على المساحات الخضراء وأماكن الانتظار وإحاطتها بالأسوار والبوابات فى هيئة كمبوند سكنى متكامل مزود بالخدمات اللازمة.

كما قدم اللواء حسن عبدالشافى، مدير إدارة المهندسين العسكريين عرضا تفصيليا للجهود المبذولة لمعاونة اجهزة الدولة فى مجال انشاء وتطوير شبكة الطرق والكبارى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة المرورية وخدمة مشروعات التنمية الحالية.

واستعرض عبدالشافى الافتتاحات الجديدة والتى تضم 18 مشروعًا بمحافظات الوجه البحرى والدلتا، منها مشروعان فى مجال إنشاء وتطوير الطرق وانشاء عدد 8 كبارى للسيارات لتحقيق السيولة المرورية وإلغاء التقطعات السطحية للحد من الحوادث.