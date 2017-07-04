الخوف من الشرط الجزائي وراء قيادة إيناسيو لمران الزمالك

علي المصري تسبب خوف البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من ضياع حقه في الحصول علي الشرط الجزائي، الموجود في عقده مع القلعة البيضاء، في حضوره مران الفريق اليوم، الذي يقام الآن علي ملعب "عبداللطيف أبورجيلة"، بمقر النادي استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري، بعد غد ال



علي المصري

تسبب خوف البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من ضياع حقه في الحصول علي الشرط الجزائي، الموجود في عقده مع القلعة البيضاء، في حضوره مران الفريق اليوم، الذي يقام الآن علي ملعب “عبداللطيف أبورجيلة”، بمقر النادي استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري، بعد غد الخميس، في الدوري الممتاز.

وعلم إيناسيو أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ينتظر عدم حضوره برفقة معاونيه لقيادة مران الفريق، من أجل تحرير محضر بالواقعة، يستند إليه في إجراءات فسخ تعاقد النادي، مع المدير الفني البرتغالي.

وفور علمه بمخطط رئيس النادي، استقر إيناسيو علي اصطحاب معاونيه، والتوجه للنادي من أجل قيادة مران الفريق، استعدادا للقاء الاتحاد، في الجولة قبل الأخيرة للدوري،

ومواجهة أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن إيناسيو عصر اليوم، رفضه لقيادة مران الفريق، وتولي المسئولية الفنية، خلال مباراتي الاتحاد وأهلي طرابلس، متمسكا بتنفيذ قرار إدارة النادى برحيله عن تدريب الفريق، ليمهل رئيس النادي المدير الفنى، فرصة حتى موعد بدء مران اليوم، لتحديد موقفه بشكل نهائي، وفى حالة قيادته للمران سيستمر حتى نهاية لقاء أهلى طرابلس، ثم يتم تحديد مصيره، أما فى حالة استمراره على موقفه، فلن يكون المدير الفنى للزمالك، بعد اليوم.

وكان مرتضى منصور، قد أبلغ المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي، أثناء تواجد بعثة الفريق في زيمبابوي، عقب الخسارة من كابس يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة قبل الأخيرة، بالتشامبيونز ليج الأفريقي، بإقالته رسميا من منصبه.

ويرغب مجلس الزمالك في رحيل المدير الفني البرتغالي ومعاونيه، بدون دفع الشرط الجزائي، أو سداد شهر واحد من الشرط المقدر بثلاثة أشهر من قيمة العقد، الذى تبلغ قيمته 50 ألف دولار شهريا، فيما يتمسك إيناسيو في الحصول على شهرين.