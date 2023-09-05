الخورى: مصر تحتل المركز الثالث فى عدد عملاء «OSN plus»

قال عماد الخورى رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة» osn « إن مصر تحتل المركز الثالث فى عدد مشتركى منصة» osn plus « بعد السوقين الكويتية والسعودية، بينما تأتى الإمارات العربية رابعا.

جاء ذلك على هامش المعرض الدولى للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية» IFA berlin» المقام خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الحالى.

وأوضح «الخوري» – فى تصريحات لـ«المال» – أن» osn plus» هى منصة ترفيه متكاملة تقدم أكثر من 10 آلاف ساعة من المحتوى المتنوع من أكبر الاستديوهات العالمية مثل «فوكس يونيفرسال» لافتا إلى أن شركته تتيح لكل عميل تسجيل حساب واحد يعمل على 5 أجهزة إلكترونية داخل العائلة الواحدة .

وأشار إلى أن %62 من مستخدمى «osn plus» بالمنطقة ذكور مقابل %38 إناث، مؤكدا أن شركته تربطها علاقة شراكة إستراتيجية مع «سامسونج» العالمية والتى توفر شاشات تليفزيونات ذكية مزودة بخدمات قيمة مضافة تمكنها من إنتاج محتوى بجودة صورة» HD».

وألمح إلى أن شركته تقدم محتوى للعملاء باللغتين العربية والإنجليزية، منوها بأن %2 من مشتركي» osn plus « فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 20 عاما، مقابل %15 من 21 إلى 25 ، و%30 من 26 إلى 30، و%31 من 31 إلى 35 ، و%21 من 36 إلى 40 و%1 لآخرين.

وتابع إن أجهزة التليفزيونات الذكية تستحوذ على %65 من اشتراكات المنصة منها %45 على شاشات «سامسونج»، مقابل %5 تتم عن طريق أجهزة «الديسك توب»، و%10 على «التابلت»، و%20 على التليفون . فى سياق متصل، ذكر أن %20 من عملاء منصة» osn plus» تدور مستويات دخولهم من 5501 إلى 7000 دولار شهريا، مقابل %21 من 3000 إلى 4000 ، و%13 من 4001 إلى 5500، و%9 من 1500 إلى 3000، و%7 من 8001 إلى 11 ألفا، و%8 من 11001 إلى 14 ألفا، و%9 أكثر من 14 ألفا.