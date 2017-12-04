الخميس..علي الحجار فى نقابة الصحفيين

رحاب صبحى تفتتح اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين موسمها الفني والثقافي الجديد، باستضافة المطرب الكبير علي الحجار، في أمسية غنائية تقام على المسرح الرئيسي في دار النقابة، يوم الخميس 14 ديسمبر القادم فى السابعة والنصف مساءً ، بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد "ماتاخدي بالك"". ويشدو الفن

رحاب صبحى

تفتتح اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين موسمها الفني والثقافي الجديد، باستضافة المطرب الكبير علي الحجار، في أمسية غنائية تقام على المسرح الرئيسي في دار النقابة، يوم الخميس 14 ديسمبر القادم فى السابعة والنصف مساءً ، بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد “ماتاخدي بالك””.

ويشدو الفنان علي الحجار بعدد من أبرز أغنيات الألبوم، بمصاحبة فرقته الموسيقية في أداء صوتي حي، ومنها أغنيات: ما تاخدي بالك، هوه أنتي معايا علي الدنيا، جايلك، جوه حضني، جبلي، وعيشة الحنية.

كما يقدم الحجار خلال الحفل، بعضا من أشهر أغنياته التي مثلت علامات مميزة خلال مشواره الفني الطويل والحافل، ومنها: عارفة، أنا كنت عيدك، تيجيش نعيش، الليل وآخره، أعذريني، لما الشتا يدق البيبان، ذئاب الجبل، ريشة، عنوان بيتنا، عم بطاطا، علي أد ماحبينا، المال والبنون، جفنه علم الغزل، وأغنية “اللي بنى مصر” من مسلسل “بوابة الحلواني”.