الخميس المقبل.. لقاءات ثنائية بين 15 مطورًا عقاريًا و60 شركة بمعرض TURNKEY Expo

يلتقي 15 مطورا عقاريا مع ممثلي ووكلاء نحو 60 شركة محلية وعالمية رائدة في مجال التشطيبات ومواد البناء والديكور، وذلك خلال المعرض الدولي لتكنولوجيا ومواد التشطيبات TURNKEY Expo الذي تنطلق فعالياته الخميس القادم، ولمدة 4 أيام، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وقال كريم شلبي العضو المنتدب لشركة فيجن لتنظيم المعارض والمؤتمرات، في بيان صحفي اليوم ، إن شركته حريصة علي إجراء عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات الثنائية B2B، بين المطورين العقاريين والشركات المحلية والعالمية المشاركة في معرض تكنولوجيا ومواد التشطيبات TURNKEY Expo والذي يستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 17 إلى 20 يونيو الحالي.

كريم شلبي: الاجتماعات الثنائية أداة مهمة لتسويق المنتجات وإبرام الصفقات

وأوضح كريم شلبي، أن الهدف من هذه الاجتماعات الثنائية هو إتاحة الفرصة لأطراف المنظومة ( العارضين والزائرين ) وتمكينهم من إبرام الصفقات التجارية والاستثمارية، عبر التعريف بأحدث تكنولوجيا ومواصفات مواد التشطيبات والبناء من ناحية، وكذلك التعرف علي احتياجات المشروعات العقارية ومدي القدرة علي تلبيتها من ناحية أخري.



وأرجع شلبي أهمية لقاءات الأعمال الثنائية ( B2B ) إلى اعتبارها أداة مهمة جدا من أدوات الترويج التجاري التي تُرافق المعارض ولا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تدعم فرص التعريف بالمنتجات ، كما أنها تفتح الباب لعمليات التنسيق والتفاوض لتسويق المنتجات وشرح مميزاتها الفنية وتكنولوجيا التصنيع المتبعة، بالإضافة إلى توضيح قدرات العارضين الإنتاجية والتجارية علي تلبية الطلبات اللازمة.



وأكد أهمية معرض تكنولوجيا ومواد التشطيبات والبناء في دورته الجديدة خاصة أن مصر تشهد حاليا طفرة عقارية حقيقية، تتمثل في إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع، مدعومة أيضا بالمشروع القومي للطرق، فضلا عن اشتراطات البناء الجديدة، وإصدار بعض القوانين المتعلق بالقطاع العقاري مثل قانون السجل العقاري ولائحة البناء.

بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة 3% وغيرها من الإجراءات التي تساهم في انتعاشه كبيرة لقطاع العقارات الذي يساهم بالتبعية في تنشيط أسواق منتجات التشطيبات ومواد البناء وزيادة الطلب عليها لتلبية احتياجات مشروعات الإنشاءات.



وقال العضو المنتدب لشركة فيجن لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن معرض التشطيبات في نسخته الجديدة هذا العام سيكون بالتعاون مع طرفين أساسيين، الأول هو «ستوديو 34 » صاحب أهم الأحداث المعمارية تأثيراً في الوطن العربي، والذى تحشد فعالياته آلاف المعماريين والمصممين في مكان واحد، وتم بالفعل تأكيد حضور 3000 معماري ومصمم ديكور للمشاركة في 32 محاضرة ، والطرف الثاني هو «مجتمع الديكور مصر البيت الكبير »، وهو أكبر تجمع ناطق بالعربية على منصة فيسبوك، والأكثر تفاعلا وتأثيراً في مجالات الديكور والتشطيبات، والذى يضم نحو مليون مشارك.

وأكدت المهندسة أميرة خضر مؤسس “مجتمع الديكور مصر البيت الكبير” ، أنه ستكون هناك فرصة لمقابلة المصممين الداخليين لاستشارتهم وجها لوجه خلال المعرض لأول مرة مما يعزز العلاقة بين مهندسي الديكور والعملاء، ويتيح فرصة للمهندسين لتعريف العملاء بالخامات الحديثة واستخداماتها وأحدث الابتكارات في مجال تشطيبات المنازل والديكور للمنازل والأماكن التجارية والعيادات وأعمال اللاند سكيب والحدائق وغيرها من المشاريع.

معرض تكنولوجيا ومواد التشطيبات

وأضافت أميرة خضر، أن الفكرة العامة في السابق كانت لدي البعض قاصرى على أن الاستعانة بمهندس الديكور لا يكون إلا في المشاريع الكبيرة فقط مثل الفنادق والمنازل الخاصة بالأغنياء، لكن حاليا اختلفت الفكرة وأصبح الجمهور على وعي أكبر بمهنة مصممي الديكور وأهميتها لتلبية الاحتياجات والأذواق المختلفة.