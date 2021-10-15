الخميس المقبل.. تعطيل العمل فى البنوك بمناسبة المولد النبوى

ويستأنف العمل بالقطاع المصرفي يومي الأحد التابع له

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021،نظرا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقال “المركزي” فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالقطاع المصرفي صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

وبمقتضي قرار البنك، فإن الجهاز المصرفي سيحصل علي 3 أيام إجازة تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المقرر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا مؤخرا بأن يكون الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات بدلا من الثلاثاء 19 أكتوبر بمناسبة المولد النبوى الشريف.