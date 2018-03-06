الخميس.. السفارة الفرنسية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

سمر السيد:قالت السفارة الفرنسية بالقاهرة فى بيان صحفى إنه فى يوم 8 مارس من كل عام تحتفل الأسرة الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن ذلك اليوم يمثل فرصة لفرنسا لتأكيد التزامها الكامل بجانب مصر بصدد المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة العنف ضدها واتاحة

سمر السيد:

قالت السفارة الفرنسية بالقاهرة فى بيان صحفى إنه فى يوم 8 مارس من كل عام تحتفل الأسرة الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن ذلك اليوم يمثل فرصة لفرنسا لتأكيد التزامها الكامل بجانب مصر بصدد المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة العنف ضدها واتاحة مشاركتها في كل مجالات المجتمع.

وبهدف تجسيد هذا الالتزام، ستحشد مختلف أقسام شبكة التواجد الفرنسي في مصر جهودها يوم الخميس المقبل 8 مارس من أجل الاحتفاء بهذا اليوم الدولي للمرأة.

ووفق البيان، من المقرر أن توقع الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، بحضور السفير الفرنسيستيفان روماتيه، إعلان نوايا من أجل قرض موجهة لصالح الهيئة الوطنية لتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مخصص لتعزيز فرص خلق شركات نسائية وبرنامج مساندة فنية يمتد على مدى عدة سنوات من أجل تدعيم قدرات هذه الهيئة بخصوص رهانات توظيف المرأة.

ومن جهة أخرى، فإن السفارة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، سيشاركون في إضاءة أهرامات الجيزة باللون الوردي في ليلة 8 مارس تجسيدا لالتزام البلدين تجاه الحد من أشكال عدم المساواة بين الرجل والمرأة.

وسينظم فرع المعهد الفرنسي بالمنيرة ورش للتوعية ولمكافحة التحرش الذي يطال الطالبات والتلميذات. وسيتم تنظيم ورشة مفتوحة للجمهور من الساعة 5.30 إلى 7.00 مساء تحت عنوان “واجهوا التحرش” ، تقدمها هادية عبد اللطيف.

ستقوم السفارة الفرنسية مساء ذلك اليوم بتسليم الجائزة الأولى للمساواة بين الرجل والمرأة، بالمعهد الفرنسي بالمنيرة، في حفل ترأسه الفنانة هند صبري وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي ومحافظة البحيرة، المهندسة نادية عبده والسفير الفرنسي، وستيفان روماتيه.

وستخصص الجائزة، وقوامها 7500 يورو، لتمويل مبادرة رائدة لصالح المساواة بين الرجل والمرأة. وقبل تسليم الجائزة، سيتم عرض عدد من المبادرات اللامعة التي تم إنجازها في 2017، ومنها مبادرات قامت بها الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن المقرر أن تنظم شبكة الأليانس فرانسيز في بورسعيد ورش تعليمية حول مكانة الرجل والمرأة في المجتمع. وابتداء من السابعة 7.00 مساء سيتم عرض فيلم “المخرج (ة)” لجولي جايه وماتيو بوسون، ويعقبه نقاش مع أيتن أمين مخرجة المسلسل المصري “سابع جار” حول تأثير النظرات النسائية والرجولية في عالم السينما.

وسيعرض فرع المعهد الفرنسي بالإسكندرية في الساعة 6.00 مساء ذلك اليوم الفيلم المصري “بشتري راجل” بحضور كاتب السيناريو إيناس لطفي والمخرج محمد علي ، يلى ذلك تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “سيدات في قلب الفن” بحضور الكاتبة الفرنكفونية فيرونيك تادجو (ساحل العاج) ومصممة الأزياء شوشة كمال وإيناس لطفي.

وسيقوم فرع المعهد الفرنسي بمصر الجديدة بنشر موضوع على الفيسبوك حول أعمال 18 كاتبة فرنكفونية سيتم تسمية قاعات الحضور بالمعهد بأسمائهن (لاسيما: أوليمب دي جوج وليلي سليماني وسيمون دي بوفوار وأندريه شديد و أني إرنو ومارجريت دورا).

يشار إلى أنه إيمانا من السفارة الفرنسية بأن مشاركة المرأة تعد عنصرا رئيسيا للحيوية الاقتصادية، فهى تمول منذ عامين بالتعاون مع وكالة المرأة التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة ساويرس للتنمية وتحت رعاية المجلس القومي للمرأة، برنامج “السيدات المصريات، رائدات المستقبل” الذي يتيح للفتيات الحصول على دورات تدريبية ووظائف بالشركات الفرنسية والمصرية الشريكة فيه.