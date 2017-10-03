بورصة وشركات

الخميس إجازة بالبورصة المصرية احتفالا بـ6 أكتوبر

رجب عزالدينقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس المقبل إجازة رسمية، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.ومن المقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية في يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2017.