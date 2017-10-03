بورصة وشركات الخميس إجازة بالبورصة المصرية احتفالا بـ6 أكتوبر رجب عزالدينقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس المقبل إجازة رسمية، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.ومن المقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية في يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2017. 3 أكتوبر، 2017 3 أكتوبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر رجب عزالدينقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس المقبل إجازة رسمية، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.ومن المقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية في يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2017.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر