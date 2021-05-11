الخميس أول أيام عيد الفطر في السعودية

أعلنت مراكز الفلك السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليصبح بذلك الخميس بعد غد أول أيام عيد الفطر.

ووفقا لمراكز الفلك في تمير وسدير وتبوك بالسعودية، تعذرت رؤية الهلال ما يؤكد أن غداً الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان الجاري.

وقالت “نرجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

كما أضافت “نأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض”.

وفي وقت سابق، أكد الفلكي السعودي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، أنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.