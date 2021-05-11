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الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية

تعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير
المال - خاص 6:04 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 6:04 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

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أفادت المملكة العربية السعودية بتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر، نقلا عن قناة العربية.

وتحرت الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.

ودعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام (1442 هجري) مساء اليوم الثلاثاء ( 29 رمضان).

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وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد الليلة، مما يعني أن يُتم شهر رمضان هذا العام 30 يوماً، مما يعني أن أول أيام شهر شوال سيكون الخميس 13 مايو.

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بقلم المال - خاص

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