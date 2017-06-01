الخميسي والبعلي في فعاليات منتدى الترجمة بصوفيا

يقام يومي 3 و4 يونيو الجاري في بيت أوروبا وبيت الأدب والترجمة بصوفيا منتدى صوفيا الأول للترجمة 2017، وهو المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز الترجمات الأدبية بين اللغة العربية ولغات البلقان.

تفتتح الفعالية يوردانكا فانكادوفا عمدة مدينة صوفيا،وستكون هناك عدة خطب رسمية كذلك يلقيها كل من حاتم عطالله مدير مؤسسة آنا ليند، ولودميلا ديميتروفا مديرة معهد الدولة للثقافة التابع لوزارة الخارجية (بلغاريا) ويانا جينوفا مديرة مؤسسة نيكست بيدج (بلغاريا).

في هذا الإطار وفي سياق رئاسة بلغاريا القادمة عام 2018 للاتحاد الأوروبي يأتي منتدى الترجمة.

من بين المحاضرين خالد الخميسي الكاتب ومدير مكتبة القاهرة، محمد البعلي مدير مهرجان القاهرة الأدبي، المترجمون هاكان أوزكان، صربكو ليستاريتش، بايان ريهانوفا، هايري حمدان، خالد رؤوف، أحمد مراد الدسوقي، أشرف راضي، وكذلك البروفيسور أليكساندر كيوسيف من جامعة صوفيا، مانول بايكوف، وبيت النشر: جانيت 45 ناشرا (بلغاريا) وآخرون.

تقول يانا جينوفا مديرة مؤسسة نيكست بيدج: “آمل بهذا أن نسهم سويا في عملية تغيير المواقف وتجاوز التحيزات بين دول البلقان والدول العربية. بالفعل ليس لدى القراء هنا وهناك تقريبا أي مدخل للوصول إلى ترجمات للنصوص المعاصرة. بهذا المنتدى نهدف إلى إيقاظ الاهتمام المشترك؛ أولا بين محترفي الكتاب: الناشرون والمترجمون والوكلاء الأدبيون. سنبدأ شراكات مباشرة مستدامة من شأنها أن تتيح للظهور ترجمات لأدب البلقان باللغة العربية في المستقبل”.

كجزء من الحدث، سيكون هناك برنامج إقامة للمشاركين في المنتدى: مترجمون للعربية من البلغارية والسلوفينية والصربية واليونانية والتركية. وخلال البرنامج سيعملون على ترجمة أعمال لمؤلفين معاصرين يختارونهم.

. المنتدى جزء من مشروع كوليدير للترجمة www.translationcollider.org التابع لمؤسسة نيكست بيدج Next Page Foundation، بالاشتراك مع قلم كولوتر (استانبول) وصفصافة (القاهرة)، بدعم مشكور من مؤسسة آنا ليند والبرنامج الثقافي لبلدية صوفيا.

شركاء المنتدى: معهد الدولة للثقافة في وزارة الخارجية ببلغاريا، الجريدة الأدبية، BNT، وقصر الثقافة الوطني.

تشجع مؤسسة آنا ليند التبادلات الثقافية والمشاريع المشتركة ما بين المجتمعات المدنية في المنطقة الأورومتوسطية. وهي مؤسسة دولية أسستها حكومات الشراكة الأورومتوسطية والاتحاد الأوروبي كمؤسسة مركزية للحوار بين ثقافات شعوب المنطقة.

يقع مقر مؤسسة آنا ليند في مدينة الإسكندرية، وتدير المؤسسة شبكة عمل دولية تزيد عن 4000 منظمة من منظمات المجتمع المدني بهدف تسهيل أشكال التعاون والعمل المشترك بينها.