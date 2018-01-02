الخمسة الكبار تستحوذ على 63% من المؤسسات والمجموعة المالية الأبرز

استحوذت الشركات الـ5 الأوائل فى ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات المؤسسات لعام 2017 على %63.19 من إجمالى تداولات المؤسسات، فيما جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الصدارة بحصة سوقية بلغت %27.11 بقيمة 74.237 مليار جنيه وهو نفس المركز المحقق فى عام 2016 الماضى بقيم تداولات قدرها 41.991 مليار جنيه

استحوذت الشركات الـ5 الأوائل فى ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات المؤسسات لعام 2017 على %63.19 من إجمالى تداولات المؤسسات، فيما جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الصدارة بحصة سوقية بلغت %27.11 بقيمة 74.237 مليار جنيه وهو نفس المركز المحقق فى عام 2016 الماضى بقيم تداولات قدرها 41.991 مليار جنيه بحصة سوقية %25.88.

وفى المركز الـ2 جاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة عبر تنفيذ تداولات بقيمة 38.560 مليار جنيه بحصة سوقية %14.08 لتحافظ على نفس مركزها المحقق فى عام 2016 الماضى، والذى نفذت خلاله تداولات للمؤسسات بقيمة 28.122 مليار جنيه بحصة سوقية %17.33.

وقفزت شركة “الرواد” لتداول الأوراق المالية نحو 10 مراكز دفعة واحدة، لتحتل المركز الـ 3 بقيم تداولات منفذة بلغت 24.797 مليار جنيه بحصة سوقية %14.08، مقارنة بالمركز الـ 13 فى عام 2016 والذى حققت خلاله تداولات بقيمة 2.402 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %1.48.

وفى المركز الـ 4 جاءت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية منفذة تداولات بقيمة 18.170 مليار جنيه بحصة سوقية %6.64، مقارنة بالمركز الـ 6 منفذة تعاملات بقيمة 8.493 مليار جنيه بحصة سوقية %5.23.

وتراجعت شركة هيرمس للوساطة المالية مركزين لتحتل المركز الـ5 بقيم تداولات بلغت 17.243 مليار جنيه بحصة سوقية %6.30 مقارنة بالمركز الـ3 فى عام 2016 11.812 مليار جنيه بحصة سوقية %7.28.

«المجموعة المالية» تسيطر على سوق الصفقات و«الرواد» الحصان الأسود

المال خاص:

حافظت المجموعة المالية للسمسرة على صدارة ترتيب شركات السمسرة من حيث سوق الصفقات فى عام 2017 الماضى، بحصة بلغت %25.10 بقيمة صفقات قدرت بنحو 30.714 مليار جنيه، مقارنة بقيم صفقات بلغت 17.722 مليار جنيه فى عام 2016 الماضى، بحصة سوقية بلغت %36.7.

وحققت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية قفزة كبيرة لتحتل المركز الثانى منفذة صفقات بقيمة 23.671 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %19.3، مقارنة بالمركز الـ21 فى عام 2016 بقيمة صفقات منفذة بلغت 250.582 مليون جنيه بحصة سوقية %0.52.

واحتلت شركة هيرمس للوساطة المالية المركز الـ3 فى ترتيب 2017 بقيم صفقات بلغت 12.858 مليار جنيه بحصة سوقية %10.51، مقارنة بالمركز الـ12 فى عام 2016 والذى نفذت خلاله صفقات بقيمة 473.984 مليون جنيه بحصة سوقية %0.98.

وتقدمت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية 3 مراكز لتحتل المرتبة الرابعة فى ترتيب 2017، منفذة صفقات بقيمة 10.746 مليار جنيه بحصة سوقية %8.78، مقارنة بالمركز الـ7 فى عام 2016 بقيم صفقات بلغت 1.569 مليار جنيه بحصة سوقية %3.25.

وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة إلى المركز الـ5 خلال عام 2017، إذ نفذت صفقات بقيمة 9.973 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %8.15 مقارنة بـ3.856 مليار جنيه بحصة سوقية %8 فى عام 2016.

«التجارى الدولى» تؤكد صدارة «الإنترنت» بـ39 مليار جنيه

حافظت شركة التجارى الدولى للسمسرة على صدارة تعاملات الإنترنت خلال عام 2017، بقيم تداولات بلغت 39.184 مليار جنيه بحصة سوقية %12.52 مقارنة بـقيم تداولات بلغت 27.155 مليار جنيه فى عام 2016 بحصة سوقية بلغت %13.38.

واحتلت المجموعة المالية للسمسرة مركز الوصافة بعد تنفيذها لتداولات بقيمة 32.707 مليار جنيه بحصة سوقية %10.45، وهو ذات المركز المحقق فى 2016 من خلال تعاملات بقيمة 20.444 مليار جنيه وحصة سوقية %10.08.

وتقدمت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مركزًا لتحتل المركز الـ 3 بقيمة تداولات بلغت 25.712 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %8.22 مقارنة بالمركز الـ4 فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 13.347 مليار جنيه بحصة سوقية %6.58.

وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ4 بقيم تداولات بلغت 24.293 مليار جنيه بحصة سوقية %7.76 مقارنة بالمركز الـ3 فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 16.185 مليار جنيه بحصة سوقية %7.98.

وحافظت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية على مركزها الـ5 بقيم تداولات بلغت 16.788 مليار جنيه بحصة سوقية %5.37 مقارنة بقيم تداولات بلغت 12.077 مليار جنيه فى عام 2016 بحصة سوقية %5.95.

«EFG» تقتنص نصف تعاملات العرب

سيطرت “EFG ـ هيرمس” بشركتيها “المجموعة المالية” و”هيرمس للوساطة” على نحو %50.6 من سوق تعاملات المستثمرين العرب، إذ جاءت شركة هيرمس للوساطة على صدارة ترتيب 2017، بقيم تداولات منفذة 23.172 مليار جنيه بحصة سوقية %30.05 وهو نفس المركز المحقق فى عام 2016 بقيمة تداولات 10.865 مليار جنيه بحصة سوقية %27.70.

فيما حافظت شركة المجموعة المالشية للسمسرة على المركز الثانى المحقق فى عام 2016، إذ نفذت تداولات بقيمة 15.934 مليار جنيه بحصة سوقية %20.66 مقارنة بتداولات نفذتها فى 2016 بلغت 6.304 مليار جنيه بحصة سوقية %16.07.

وتقدمت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية للمركز الـ3 بقيم تداولات بلغت 7.132 مليار جنيه بحصة سوقية %9.25 مقارنة بالمركز الـ4 فى عام 2016 الماضى، بقيم تداولات بلغت 2.709 مليار جنيه بحصة سوقية %6.91.

وفى المركز الـ4 جاءت شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات منفذة 4.601 مليار جنيه بحصة سوقية %5.97، مقارنة بـالمركز الـ7 المحقق فى 2016 والذى نفذت خلاله تداولات بقيمة 1.362 مليار جنيه بحصة سوقية %3.34.

وجاءت شركة “بلتون” لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 5 بقيم تداولات بلغت 4.168 مليار جنيه بحصة سوقية %5.41 لتحافظ على مركزها المحقق فى عام 2016، بقيم تداولات بلغت 2.456 مليار جنيه بحصة سوقية %6.26.

«سوليدير» تحافظ على صدارة «بورصة النيل» ..و«مباشر» الوصيف

حافظت شركة سوليدير للسمسرة فى الأوراق المالية على صدارة تعاملات بورصة النيل لعام 2017، إذ نفذت تداولات بلغت قيمتها 167.280 مليون جنيه بحصة سوقية %12.35، وهو نفس مركزها المحقق فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 173.536 مليون جنيه بحصة سوقية %9.71.

وجاءت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ2 بقيم تداولات بلغت 89.527 مليون جنيه بحصة سوقية %6.61 مقارنة بالمركز الـ4 فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 82.198 مليون جنيه بحصة سوقية %4.60.

وحلت شركة “إيفا” للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الـ3 بقيم تداولات بلغت 77.049 مليون جنيه بحصة سوقية %5.69 وهو نفس مركزها فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 128.321 مليون جنيه بحصة سوقية %7.18.

وفى المركز الـ 4 جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات منفذة بلغت 62.591 مليون جنيه بحصة سوقية قدرها %4.62 مقارنة بالمركز الـ7 فى عام 2016 الماضى، والذى نفذت خلاله تداولات بقيمة بلغت 63.662 مليون جنيه بحصة سوقية %3.56.

وتقدمت شركة عربية أونلاين لتداول الاوراق المالية مركزًا لتحتل المرتبة الخامسة بقيم تداولات بلغت 57.511 مليون جنيه بحصة سوقية %4.25 مقارنة بالمركز الـ6 فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 68.445 مليون جنيه بحصة سوقية %4.25.

%81.9 من سوق الأجانب تحت سيطرة 5 شركات سمسرة

استحوذت 5 شركات سمسرة على %81.9 من سوق تعاملات الأجانب لعام 2017، وجاءت الشركات بالترتيب الآتى: المجموعة المالية للسمسرة بحصة سوقية بلغت % 39.75 بقيم تداولات قدرها 49.915 مليار جنيه وهو ذات المركز المحقق فى 2016، والذى نفذت خلاله تداولات لصالح المتعاملين الاجانب بقيمة 22.156 مليار جنيه بحصة سوقية %31.43.

وفى المركز الـ 2 جاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة بحصة سوقية قدرها %19.73 عبر تنفيذ تداولات بقيمة 24.773 مليار جنيه لتحافظ على مركزها المحقق فى 2016 والذى نفذت خلاله تداولات بلغت 18.321 مليار جنيه بحصة سوقية %25.99.

وتقدمت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية للمركز الـ3 فى ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات الاجانب، إذ نفذت تداولات بقيمة 10.297 مليار جنيه بحصة سوقية %8.20 مقارنة بالمركز الـ7 فى عام 2016 والذى نفذت خلاله تداولات بقيمة 1.946 مليار جنيه بحصة سوقية %2.76.

وفى المركز الرابع ظهرت شركة إتش إس بى سى سيكيوريتيز إذ نفذت تداولات بقيمة 8.950 مليار جنيه بحصة سوقية %7.13، مقارنة بالمركز الـ 6 فى عام 2016 الماضى، بقيم تداولات منفذة بلغت 3.287 بحصة سوقية %4.66.

وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 5 منفذة تداولات بقيمة 8.920 مليار جنيه بحصة سوقية %7.10 وهو نفس المركز المحقق فى عام 2016 الماضى بقيم تداولات بلغت 3.628 مليار جنيه بحصة سوقية %5.15.

«هيرمس» تعزز صدارتها لـ«الأفراد».. و«بلتون» تتقدم 7 مراكز

عززت شركة هيرمس للوساطة المالية صدارتها لترتيب شركات السمسرة خلال 2017 الماضى، من حيث تعاملات الأفراد، إذ نفذت تداولات بقيمة 46.351 مليار جنيه بحصة سوقية %13.07، فيما كانت صدارتها فى عام 2016 ناتجة عن تنفيذ تداولات بقيمة 29.823 مليار جنيه بحصة سوقية %11.86.

وفى المركز الـ 2 جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات بلغت 24.371 مليار جنيه بحصة سوقية %6.87، وهو نفس المركز المحقق فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 17.426 مليار جنيه بحصة سوقية %6.93.

وتقدمت شركة التجارى الدولى للسمسرة مركزين لتحتل المركز الـ3 بقيم تداولات بلغت 16.520 مليار جنيه بحصة سوقية %4.66، مقارنة بالمركز الـ5 فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 8.295 مليار جنيه بحصة سوقية %3.30.

ونجحت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى القفز بـ 7 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز الـ4 بقيم تداولات بلغت 15.570 مليار جنيه بحصة سوقية %4.39 مقارنة بالمركز الـ11 فى ترتيب 2016 الماضى، بقيمة تداولات بلغت 6.047 مليار جنيه بحصة سوقية %2.40.

وتراجعت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية مركزين لتحتل المرتبة الخامسة بقيم تداولات بلغت 13.288 مليار جنيه بحصة سوقية %3.75 مقارنة بالمركز الـ3 فى عام 2016 الماضى، بقيم تداولات بلغت 13.282 مليار جنيه بحصة سوقية %5.28.

«الرواد» تصعد 21 مرتبة وتتصدر سوق خارج المقصورة بـ 23.6 مليار

تقدمت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية نحو 21 مركزا لتحتل صدارة ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم تداولات سوق خارج المقصورة خلال عام 2017 الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 23.660 مليار جنيه بحصة سوقية %33.02 مقارنة بالمركز الـ 22 فى عام 2016 الماضى، بقيم تداولات بلغت 226.993 مليون جنيه بحصة سوقية %0.61.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى المركز الثانى فى عام 2017 الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 19.957 مليار جنيه بحصة سوقية %27.8، مقارنة بالمركز الأول فى عام 2016 الماضى والذى نفذت خلاله تداولات بقيمة 10.736 مليار جنيه بحصة سوقية %29.

وحافظت شركة التجارى الدولى للسمسرة على مركزها، إذ نفذت تداولات بقيمة 8.447 مليار جنيه بحصة سوقية %11.79 امنت لها المركز الـ3، وهو نفس المركز المحقق فى عام 2016 بقيمة تداولات منفذة بلغت 2.307 مليار جنيه بحصة سوقية %6.24.

وحققت شركة أصول للوساطة قفزة كبيرة للغاية بنحو 64 مركز دفعة واحدة، لتأتى فى المركز الـ 4 بقيم تداولات بلغت 2.445 مليار جنيه بحصة سوقية %3.41، مقارنة بالمركز الـ68 فى عام 2016 بقيم تداولات بلغت 26.384 مليون جنيه بحصة سوقية %0.07. وتراجعت شركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية إلى المرتبة الخامسة بعد تنفيذها تداولات بقيمة 2.202 مليار جنيه بحصة سوقية %3.07 مقارنة بالمركز الثانى فى عام 2016 الماضى، والذى نفذت تداولات خلاله بقيمة 6.447 مليار جنيه وبحصة سوقية %17.42.