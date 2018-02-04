الخليج للسكر – دبي توقع اتفاق مشروع إنتاج في مصر

خالد بدر الدينأعلنت شركة الخليج للسكر- أكبر مصفاة لإنتاج السكر في العالم- أنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية، لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير لإنتاج سكر البنجر.وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة التي مقرها دبي، خلال مؤتمر للقطاع في الإمارة، إن المشروع المصري ”القناة للسكر“ سيكون ع



خالد بدر الدين

أعلنت شركة الخليج للسكر- أكبر مصفاة لإنتاج السكر في العالم- أنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية، لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير لإنتاج سكر البنجر.

وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة التي مقرها دبي، خلال مؤتمر للقطاع في الإمارة، إن المشروع المصري ”القناة للسكر“ سيكون على مسافة 200 كيلومتر فقط من سوق المستهلكين.

وذكرت وكالة “رويترز” أن إسلام سالم، المدير التنفيذي للمشروع، أكد فى المؤتمر أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي في السكر فور بدء تشغيل مشروع “القناة”، مضيفا أن “الأهلي كابيتال القابضة” شريك مالي رئيسي في المصنع.

وقال سالم إن المشروع سيقام على أكثر من 77 ألف هكتار (190 ألف فدان) وسيُزرع بالقمح والبنجر خلال الشتاء، وبالذرة خلال الصيف.