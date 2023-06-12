«الخليج للتأمين» تحصّل 170.4 مليون دينار من أقساط تغطيات 2022 بالكويت (جراف)

أحرز قطاع التأمين بالكويت نموًّا في حجم الأقساط خلال 2022، بإجمالي أقساط تعدّت 629.9 مليون دينار كويتي، بينما حصلت الشركات الوطنية على حجم أقساط تعدى 566.6 مليار دينار، أما الشركات الأجنبية بالكويت فقد قاربت أقساطها 63.3 مليون دينار، في حين أن أقساط أنواع “الحريق” و”البحري” و”الطيران” و”الحوادث الأخرى” و”السيارات ضد الغير” و”السيارات التكميلي” و”الصحي” و”السفر” و”الحياة الجماعي، سجلت إجمالي أقساط 44.8 و17.2 و21.2 و18.2 و2.2 و12.5 و1.9 و146.5 و3.9 مليار دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي، وكانت شركة “الخليج للتأمين” هي الأولى من حيث أقساط 2022 بالكويت.

والجراف التالي يوضح أكبر 10 شركات من حيث أقساط التأمين بالقطاع الكويتي 2022:

وجاءت التعويضات المسدَّدة من شركات التأمين لعملائها بإجمالي 424.9 مليون دينار كويتي، في 2022، وسددت الشركات الوطنية تعويضات بحجم 344 مليون دينار تقريبًا،

أما الشركات الأجنبية بالكويت فقد قاربت تعويضاتها 98.9 مليون دينار، في حين أن تعويضات أنواع “الحريق” و”البحري” و”الطيران” و”الحوادث الأخرى” و”السيارات ضد الغير” و”السيارات التكميلي” و”الصحي” و”السفر” و”الحياة الجماعي، سجلت إجمالي 8.7 و3.3 و58.6 و12.7 و49.3 و266 و0.1 و43 و1.2 مليون دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي.

والجراف التالي يوضح أكبر 10 شركات من حيث تعويضات التأمين المسددة بالقطاع الكويتي 2022:

والجراف التالي يوضح أكبر 10 شركات من حيث تعويضات التأمين “تحت التسوية” بالقطاع الكويتي 2022:

وبلغت محافظ التأمين بنهاية 2022 بقطاع التأمين الكويتي 250.2 مليار دينار تقريبًا، وجاءت محافظ شركات التأمين الوطنية بحجم 241.2 مليار دينار تقريبًا،

أما الشركات الأجنبية بالكويت فقد قاربت محافظها 9 مليارات دينار، في حين أن محافظ أنواع “الحريق” و”البحري” و”الطيران” و”الحوادث الأخرى” و”السيارات ضد الغير” و”السيارات التكميلي” و”الصحي” و”السفر” و”الحياة الجماعي، سجلت 44.8 و17.2 و21.2 و18.2 و2.2 و12.5 و1.9 و146.5 و3.9 مليار دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي.

والجراف التالي أكبر 10 شركات من حيث من حيث مبالغ التأمين في القطاع الكويتي 2022:

وبلغ عدد وثائق التأمين بنهاية 2022 بقطاع التأمين الكويتي 2.1 مليون وثيقة تقريبًا، وجاءت وثائق شركات التأمين الوطنية بعدد 1.9 مليون وثيقة تقريبًا، أما الشركات الأجنبية بالكويت فقد قاربت وثائقها على 214.3 ألف وثيقة.

والجراف التالي أكبر 10 شركات من حيث وثائق التأمين المختلفة بالقطاع الكويتي 2022: