«الخليجية الكندية» : مساهم يبيع 1% من حصته بقيمة 2.1 مليون جنيه

أعلنت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربى قيام المساهم محمد ممدوح حسن الماوى بشراء ببيع 1% من حصته بقيمة اجمالية 2.1 مليون جنيه.

وانخفضت نسبة مساهمة العميل بعد العملية من 15.3% إلى 14.2%، وفقًا لإفصاحٍ مرسل من الشركة للبورصة، اليوم الأربعاء.

ونفذت عملية البيع على 54.6 ألف سهم تقريبًا، بمتوسط سعر 38.6 جنيه للسهم، ونفذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق يستحوذ على نسبة 0.32% من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه موزعًا بين 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.

هيكل ملكية الخليجية الكندية وأبرز المساهمين فيها

ويستحوذ البنك العقاري المصري العربي فى الوقت الحالى على 7.2% من الأسهم، بينما يتوزع هيكل الملكية المتبقى بين عدد من المستثمرين، أبرزهم باهر محمد خورشيد العدنانى (16.6%)، ومصطفى أحمد على مصطفى (14.9%).

وعبد الحميد رامز بعاصيري (9.1%)، إضافة إلى آخرين من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية، وفقًا لإفصاح مؤرخ 8 أبريل الماضى.

ويشغل باهر العدنانى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بينما يشغل مصطفى أحمد مصطفى منصب نائب الرئيس

أُسست الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عام 1998، وهى إحدى الشركات التابعة للبنك العقارى المصرى العربى.

وأُدرجت الشركة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001. وتعمل في القطاع العقاري مع التركيز على الأنشطة العقارية المتنوعة.

وكشفت نتائج أعمال الشركة تحولها للخسارة خلال العام الماضى بقيمة 870 ألف جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 585 ألفًا أرباحًا خلال 2018

وتعمل الشركة، فى الوقت الحالى، على تطوير مشروعات سكنية بمدينة 6 أكتوبر بعد شرائها قطعتي أرض بمنطقة الحزام الأخضر.

وحصلت الخليجية الكندية، فى أكتوبر 2018، على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعامل على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

كما تعمل الخليجية الكندية على تطوير قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية قناة السويس.

الخليجية الكندية تتفاوض على بيع سنتر تجاري بقيمة 27 مليون جنيه

وتلقّت الخليجية الكندية، فى أبريل الماضى، عرضًا لشراء أصول مملوكة لها فى عين شمس والمنصورة بقيمة إجمالية 27.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة 26 أبريل، إن هذا العرض مقدم من شركة يونايتد للتنمية العقارية إحدى شركات الاستثمار والتسويق العقاري فى مصر.

ويختص العرض بشراء السنتر التجاري بمشروع الشركة بعين شمس بمساحة 1400 متر مربع، بمبلغ 15 مليون جنيه.

كما يستهدف العرض شراء المقر الإداري الممولك للشركة بمدينة المنصورة بمساحة 328 مترًا مربعًا بقيمة إجمالية 12.1 مليون جنيه تقريبًا.

وأفصحت الشركة، فى 16 يوليو الماضى، عن استئناف المفاوضات حول بيع تلك الأصول بعد توقفها لفترة لظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضافت، فى بيان، للبورصة آنذاك، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا للنظر فى هذه المسألة بعد انتهاء المفاوضات والتأكد من جدية العرض المقدم.

وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إن المفاوضات لا جديد فيها حتى الآن (31 أغسطس الفائت).

كما نفت وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم وفقا للإفصاح مرسل للبورصة منذ أيام.