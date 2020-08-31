الخليجية الكندية : لا جديد فى عرض شراء السنتر التجارى بعين شمس

الخليجية الكندية تفصح عن آخر تطورات مفاوضات بيع سنتر تجارى وبعض الأصول

قالت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربى إن مفاوضات بيع السنتر التجارى فى عين شمس وأصول أخرى لا جديد فيها حتى الآن.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الشركة للرد على استفسارات البورصة حول أسباب ارتفاع سعر السهم خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.

ونفت الخليجية الكندية وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم وفقا للإفصاح.

وأضافت إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا للنظر فى هذه المسألة بعد انتهاء المفاوضات والتأكد من جدية العرض المقدم.

جاء ذلك فى نفى مرسل من الشركة ردا على استفسارات البورصة بخصوص وجود أحداث جوهرية غير معلنة أثرت على سعر السهم خلال الفترة الماضية.

الخليجية الكندية تلقت عرضا لشراء السنتر التجارى بقيمة 27 مليون جنيه

وتلقت الخليجية الكندية فى أبريل الماضى عرضا لشراء أصول مملوكة لها فى عين شمس والمنصورة بقيمة إجمالية 27.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 26 أبريل إن هذا العرض مقدم من شركة يونايتد للتنمية العقارية إحدي شركات الاستثمار والتسويق العقاري فى مصر.

ويختص العرض بشراء السنتر التجاري بمشروع الشركة بعين شمس بمساحة 1400متر مربع بمبلغ 15مليون جنيه .

كما يستهدف العرض شراء المقر الإداري الممولك للشركة بمدينة المنصورة بمساحة 328 متر مربع بقيمة اجمالية 12.1 مليون جنيه تقريبا.

وأفصحت الشركة فى 16 يوليو الماضى عن استئناف المفاوضات حول بيع تلك الأصول بعد توقفها لفترة لظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضافت فى بيان للبورصة آنذاك إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا للنظر فى هذه المسألة بعد انتهاء المفاوضات والتأكد من جدية العرض المقدم.

وأسست الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عام 1998، وهى إحدى الشركات التابعة للبنك العقارى المصرى العربى.

وأدرجت الشركة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001. وتعمل في القطاع العقاري مع التركيز على الأنشطة العقارية المتنوعة.

البنك العقارى العربى يستحوذ على 7.2% فى الخليجية

ويستحوذ البنك العقاري المصري العربي فى الوقت الحالى على 7.2% من الأسهم ، بينما يتوزع هيكل الملكية المتبقى بين عدد من المستثمرين، أبرزهم باهر محمد خورشيد العدنانى (16.6%) ، ومصطفى أحمد على مصطفى (14.9%).

وعبد الحميد رامز بعاصيري (9.1%)، إضافة إلى آخرين من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية وفقا لإفصاح مؤرخ 8 أبريل الماضى .

ويشغل باهر العدنانى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بينما يشغل مصطفى أحمد مصطفى منصب نائب الرئيس .

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه موزعا بين 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تحولها للخسارة خلال العام الماضى بقيمة 870 ألف جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 585 ألفا أرباح خلال 2018

وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على تطوير مشروعات سكنية بمدينة 6 أكتوبر بعد شرائها قطعتى أرض بمنطقة الحزام الأخضر.

كما تعمل الخليجية الكندية على تطوير قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية قناة السويس .

ووافق مجلس إدارة الشركة في أغسطس 2017 على شراء 10 أفدنة للشركة، مقسمة على قطعتين بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

وحصلت الخليجية الكندية فى اكتوبر 2018 على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعامل على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.