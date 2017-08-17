الخليجية الكندية تشترى 10 أفدنة بالحزام الأخضر

مصطفى طلعت:تستهدف الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربي- إحدى شركات البنك العقارى المصرى العربي– إنهاء إجراءات التعاقد على شراء قطعتى أرض تبلغ مساحتهما 10 أفدنة، بواقع 5 أفدنة لكل قطعة، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر خلال أيام.يشار إلى أنه صدر فى فبراير الماضى قرار جمهورى،

مصطفى طلعت:

تستهدف الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربي- إحدى شركات البنك العقارى المصرى العربي– إنهاء إجراءات التعاقد على شراء قطعتى أرض تبلغ مساحتهما 10 أفدنة، بواقع 5 أفدنة لكل قطعة، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر خلال أيام.

يشار إلى أنه صدر فى فبراير الماضى قرار جمهورى، بتحويل أراضى الحزام الأخضر بأكتوبر إلى مناطق عمرانية، تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قال ياسر فاروق، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن مجلس الإدارة وافق مؤخراً على شراء الأرض بقيمة 15 مليون جنيه، تمويلها عبر الموارد الذاتية، مشيرا إلى أن شركته تقوم بإعداد دراسات جدوى للاختيار بين إقامة مشروع سكنى أو تجارى على الأرض لتعظيم العوائد المالية.

وأشار فاروق، فى تصريح لـ”المال” إلى أن إدارة الشؤون القانونية بالشركة تقوم حاليا بدراسة أوراق الملكية واستخراج الشهادات والمستندات المطلوية لإثبات الملكية، للبدء فى استغلال الأرض.

وتقوم “الخليجية الكندية” بجميع الأعمال المتعلقة والمرتبطة بمشروعات البناء، والإسكان، والسياحة، والتنمية العمرانية، والاستثمار، والمشروعات الصناعية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 30 مليون جنيه، موزع على 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم الواحد.