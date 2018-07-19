الخلع يقفز إلى 77 ٪‏ فى نسب الطلاق خلال 2017

خالد بدر الدينأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الطلاق بسبب الخلع، قفزت خلال العام الماضى، بحوالى 76.9 % لتصل إلى 7199 حكما من إجمالى أحكام الطلاق النهائية، التى بلغت 9364 لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع أحكام الطلاق إلى 198 ألفا و269 العام الماضى

خالد بدر الدين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الطلاق بسبب الخلع، قفزت خلال العام الماضى، بحوالى 76.9 % لتصل إلى 7199 حكما من إجمالى أحكام الطلاق النهائية، التى بلغت 9364 لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.

أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع أحكام الطلاق إلى 198 ألفا و269 العام الماضى مقابل 192 ألفا و79 حالة عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2 % مع انخفاض عقود الزواج إلى 912 ألفا و606 العام الماضى مقابل 938 ألفا و526 عقداً العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 2.8 % .

كما سجلت الخيانة الزوجية أقل نسبة بين أسباب الطلاق حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام فقط تمثل 0.03 % من جملة الأحكام النهائية.

وكان الأزهر الشريف أطلق، للمرة الأولى في أبريل الماضي، وحدة تحت عنوان “لمّ الشمل”، تهدف إلى مواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لمّ شمل 350 أسرة قبل أن يفترقا غير أن حالات الطلاق زادت أيضا ولا سيما مع انتشار ظاهرة الخلع.