الخط الملاحي «ONE» الياباني يوقع عقود بناء 10 سفن حاويات جديدة

وقّعت شركة الخط الملاحي “ONE” عقود بناء سفن مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة نيهون لبناء السفن لبناء 5 سفن لكل منهما، بإجمالي عشر سفن حاويات كبيرة، بحمولة تزيد عن 13700 حاوية مكافئة، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بحلول عام 2025.

وفقًا لـ”ONE”، يجسد هذا الاستثمار إستراتيجية لحماية سلسلة التوريد المستدامة للمستقبل وتأكيد إستراتيجيتها الخضراء وخطتها لإزالة الكربون، وسيتم تصميم السفن العشر بأعلى معايير الكفاءة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة لتقليل التأثيرات الملاحية على البيئة.

كما سيمكن الأسطول أيضًا “ONE” لتوسيع نطاق استكشاف أنواع الوقود البديلة وتقنيات إزالة الكربون في المستقبل.

مراسم التوقيع

وقال الخط الملاحي، في بيان له، “إن شركة ONE مصممة على أن تصبح رائدة في مجال إزالة الكربون البحري وتظل ملتزمة تمامًا بتحقيق النقل البحري المستدام من خلال تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.

“ستواصل الشركة القيام بالاستثمارات اللازمة في الأصول والتقنيات الأكثر مراعاة للبيئة، مع الانخراط في تعاون مفتوح مع أصحاب المصلحة في الصناعة”.

كما أطلقت “ONE” مؤخرًا خدمتها الجديدة للشرق الأوسط- يربط الموانئ في جبل علي (الإمارات العربية المتحدة)، وموندرا (الهند)، ومابوتو (موزمبيق)، وسيوفر خيار بوابة لأسواق المناطق النائية في جنوب إفريقيا وسوازيلاند وزيمبابوي.