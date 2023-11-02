الخط الملاحي MSC يفوز بلقب أفضل خط شحن آسيا أفريقيا للمرة الرابعة

أعلن الخط الملاحي السويسري MSC، عن تتوجيه للمرة الرابعة كأفضل خط شحن – آسيا – أفريقيا، وذلك خلال في حفل توزيع جوائز الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية والمعروف بـ (AFLAS) .

وأكدت الشركة السويسرية، أن هذه تعد المرة الرابعة التي تحصل فيها MSC على هذه الجائزة بعد فوزها في أعوام 2019 و2020 و2022، مشيرة إلى أن هذا الفوز في عام 2023 يءكد على الأداء القوي والمستمر في ربط آسيا وإفريقيا.

خدمات جديدة ومحسنة لخدمة عملائها

وعلى سبيل المثال، فقد تمت ترقية خدمة Africa Express الخاصة بنا بخدمة مباشرة جديدة في أبيدجان، مما يوفر التبادل المباشر والسريع مع الأسواق الرئيسية في آسيا مثل الصين، وذلك من خلال إسقاط خدمة كولومبو على خدمة Africa Express وIngwe، كما تمكنت الشركة أيضًا من تقليل وقت العبور بمقدار يومين حتى أول خدمة POD.

ومؤخرًا، عززت MSC أيضًا استثماراتها المستمرة في إفريقيا مع AGL (Africa Global Logistics) لتوفير حلول متعددة الوسائط بدءًا من التخزين والتخزين للحاويات المبردة، وكذا الحلول اللوجستية الأخرى.

كما أنه من خلال الاستفادة من بصمتها اللوجستية المزدهرة في أفريقيا، تدعم AGL أيضًا محطات الحاويات البحرية الإنتاجية، بالإضافة إلى المحطات متعددة الأغراض وعمليات السكك الحديدية الفعالة.

جيلبرت كابيليني، نائب رئيس MSC لخطوط آسيا .. واجهنا تحديات عالمية

وقال جيلبرت كابيليني، نائب رئيس MSC لخطوط آسيا: “كصناعة، واجهنا تحديات عالمية مختلفة في العام الماضي، بدءًا من ازدحام الموانئ وحتى التباطؤ الاقتصادي، ورغم ذلك ظللنا ثابتين في فهم احتياجات الشحن الفريدة لعملائنا وفي التكيف مع ظروف الصناعة لمساعدتهم على التغلب على هذه التحديات.

وأضاف أن هذه الجائزة تعد بمثابة شهادة على ثقة عملائنا ورضاهم عن حلولنا وخدماتنا وشراكتنا المستمرة معهم، مؤكدا على أن الشركة ستظل ملتزمة بخدمتهم بشكل أفضل.

وتنظم مؤششة Asia Cargo News، وتعتمد ترشيحات ونتائج AFLAS على تصويتات الشاحنين والعملاء وأصحاب المصلحة في الصناعة، بالإضافة إلى القراء والمشتركين في منصة الأخبار.