الخط الملاحي CMACGM يبحث مع بورسعيد للحاويات ملفات التعاون

أبدى الخط الملاحي CMACGM اهتماما كبيرا بمشروع تطوير محطة حاويات شركةبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وبحث سبل التعاون بشأن خطط تطوير المستودع الجمركى التابع للشركة بالعاشر من رمضان .
جاء ذلك خلال استقبال اللواء بحرى/ محمد عبد القادر جاب الله – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وفد من رئاسة مجموعة CMA CGM الفرنسية برئاسة Franck Magarian، نائب أول الرئيس للعمليات ويرافقه Emmanuel Delran مدير عمليات المجموعة – العمليات المركزية.
حضر الاستقبال اللواء بحرى/ محمد عبد العزيز برايا- نائب رئيس الهيئة الإقتصادية للمنطقة الشمالية.
ورافق الوفد المهندس/ طارق غلول – المدير التنفيذى لشركة سي إم إيه سي جي إم مصر والربان/ أحمد حسين – مدير العمليات اللوجيستية و عمرو الشافعي – مدير العمليات بمكتب بورسعيد .
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع المجموعة بمحطة حاويات غرب بورسعيدوالتطرق لخطط تطوير الشركة المستقبلية
يعد خط سي إم إيه الفرنسي أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع محطة حاويات غرب بورسعيد على مدار السنوات الماضية وأحد أعضاء تحالف Ocean Alliance أحد أكبر التحالفات الملاحية على مستوى العالم.