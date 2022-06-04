الخط الملاحي «CMA CGM» يطلب بناء 16 سفينة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والميثانول

أعلن الخط الملاحي الفرنسي “CMA CGM” عن طلب بناء 16 سفينة جديدة تتضمن 10 سفن للغاز الطبيعي المسال ثنائي الوقود و6 سفن وقود مزدوج من غاز الميثانول.

وقال بيان صادر من الملاحي CMA CGM أن العشر سفن حاويات تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال وتشمل أربعة سفن حاويات بحمولة 23 ألف حاوية بجانب 6 سفن حاويات بحمولة 7900 حاوية مكافئة، مضيفا أن الـ6 سفن الحاويات الأخري تعمل بوقود غازالميثانول، بحمولة 15 ألف حاوية.

2050

وأوضح الخط الملاحي الفرنسي أنه يستهدف تحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2050 وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تنويع الوقود المستخدم، ليصل إجمالي السفن إلي 69 سفينة، مما يسرع مسار إزالة الكربون من خلال الاستثمار بشكل كبير في وقود الغاز والميثانول، مما سيكون القطاعان مكملين لإزالة الكربون من صناعة الشحن في السنوات القادمة.

ويهدف هذا طلبات السفن الجديدة إلى إستيعاب نمو السوق، ومن المتوقع أن تنضم تلك السفن إلى أسطول المجموعة بين عامي 2023 و2024.