الخط الملاحي «هاباج لويد» يوقف بعض خدماته في سوريا واليونان

أعلنت الخط الملاحي الألماني “هاباج لويد” Hapag-Lloyd عن أنها قررت وقف تقديم الخدمات التي تربط ميناء اللاذقية في سوريا بميناء بيريوس في اليونان وميناء دمياط في مصر.

وقالت شركة النقل الألمانية للمحيطات إن ميناء اللاذقية السوري سيستمر في الارتباط بشبكته من خلال خدمتين مغذيتين، وهما طنجة والمغرب وفالنسيا بإسبانيا.

وأوضحت الشركة أن تلك التغييرات في الخدمات ستستمر المفعول على الفور وستنعكس إذا تم وضع طلب حجز على أي من هذه المسارات”،

وأكدت “هاباج لويد” أن الخدمات التي سيتم وقفها هي الخدمة التي بيرايوس اليوناني، وميناء اللاذقية السوري، وميناء دمياط بمصر .

ومن المعروف أن خط هاباج لويد الألماني، احتل المركز الأول بين خطوط الحاويات العالمية المترددة على ميناء دمياط خلال العام الماضي 2021، لتصل نسبة تداوله بالميناء نحو %49.1، وذلك بانخفاض قدره %3.9 عن 2020 والتي كانت 51.1% .

جاء ذلك حسب تقرير رسمي حصلت «المال» على نسخة منه، مشيرا إلى أن الخط الملاحي الفرنسي CMA- CGM احتل المرتبة الثانية بنسبة %14.7 من معدلات التداول بالميناء، مقارنة بنحو %9.9 خلال العام قبل الماضي 2020.

ويخطط خط هاباج لويد للدخول في شراكة مع شركة يوروجيت الأوروبية لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط؛ والمعروفة إعلاميًّا بمحطة «ديبكو»، والمتوقع أن تداول قرابة 3 ملايين حاوية سنويًّا، بحجم استثمارات قدرها 750 مليون يورو.

يُذكر أن ميناء دمياط يعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولت خلال عام 2019 قرابة 1.065 مليون حاوية، مقابل 1.1 مليون في 2019، بتراجع قدره 7%.