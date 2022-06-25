الخط الملاحي الياباني «ONE» يطبق رسمًا إضافيًا لتباين الوزن في التجارة بين آسيا وأوروبا

أعلن الخط الملاحي الياباني (Ocean Network Express (ONE عن فرض رسوم جزائية جديدة في حالة الإعلان غير الصحيح عن تفاصيل الشحن في وقت الحجز.

وأوضح خط الحاوية الذي يقع مقره في سنغافورة أنه سيتم تنفيذ الشحن الإضافي لاختلاف الوزن (WDS) إذا تم الكشف عن بيان غير صحيح لبيانات التحميل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وزن الحمولة، والذي ينحرف أكثر من +/- 3 طن / حاوية مكافئة، من تفاصيل تعليمات بوليصة الشحن النهائية ووثائق الكتلة الإجمالية التي تم التحقق منها (VGM).

فيما يتعلق بتعديل VGM والإعلان الخاطئ بعد قطع VGM، يجب تطبيق رسوم التعديل والإعلان الخاطئ المطبقة على الشحنات المعنية.

ستكون WDS 2000 دولار أمريكي لكل حاوية وستكون سارية اعتبارًا من 1 يوليو 2022 (تاريخ استلام الحجز)، مشيرًا إلى أن الخط ONE إلى أنه سيتم تنفيذ الرسوم في التجارة بين آسيا وأوروبا ، فقط للإبحار المتجهين غربًا.

ونهاية مارس الماضي، أطلق الخط الملاحى اليابانى «وان» خدمة جديدة لزيادة الصادرات المصرية من ميناء دمياط إلى موانئ دول شمال أفريقيا (تونس والجزائر والمغرب) خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب تصريحات أحمد طارق المدير التجارى للخط بمصر.

وجائت الخدمة بعد التأكد من ارتفاع طلب دول شمال أفريقيا على الصادرات المصرية، وعجز الخطوط الملاحية التى تخدم المنطقة ومساراتها عن تلبية الطلب بسبب الظروف الحالية، لافتا إلى أن الخدمة ستكون رحلة أسبوعية منتظمة، وحال وجود زيادة فى الصادرات سيتم توفير فراغات على السفن تناسب المنقول من البضائع.

وأشار إلى أن ارتفاع نوالين الشحن دفع «وان» إلى تقديم أسعار تنافسية للشحنات، والتى ستضم كاوتش، و أغذية معلبة، وملابس، وورق، و أثاث، فضلا عن منتجات السجاد .

كانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت – فى تصريحات سابقة – إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت نهاية2021 مؤشرات إيجابية إذ تخطت 32.4 مليار دولار، مقابل 25.4 مليار بنهاية 2020 نتيجة وضع 100 إجراء لتحفيز الصناعة وتنمية الصادرات، منها مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص، والتوسع فى الزيارات والبعثات التجارية إلى الدول الأفريقية التى بها طلب مرتفع على منتجات السوق المحلية.