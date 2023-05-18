الخط الملاحي إيفرجرين يعقد مؤتمره السنوي بمصر لأول مرة



يختتم الخط الملاحي العالمي “إيفر جرين” فعاليات الاجتماع السنوى Regional Meeting 2023 – Cairo والذي يعقد بمصر لأول مرة، وذلك على مدار يومي 17 و18 مايو ويحضر الاجتماع ما يقرب من 250 شخصية عالمية من الوكلاء التابعين لفرع الخط بسنغافورة وفرع الخط بإيطاليا وهم وكلاء دول البحر الأبيض والبحر الأسود وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا ومصر، والوكلاء التابعون لسنغافورة وهم الهند وباكستان ودول الخليج والسعودية وشرق أفريقيا .

وتقرر عقد المؤتمر لتنمية أعمال الخط بالمنطقة و خاصة مصر وتنمية حجم خدماته المحورية بين الشرق الأقصى وأوروبا بمصر وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الخط .

ومن المقرر أن يقوم رئيس الخط بزيارات رسمية للجهات المعنية لبحث سبل زيادة استثمارات الخط بمصر وهيئة قناة السويس.

ويملك إيفرجرين 11 سفينة من كبريات السفن فى العالم وتمر خدماتها عبر قناة السويس لتتردد على هولندا وإنجلترا وألمانيا.

ويقع الخط الملاحي إيفرجرين بين عدد من الخطوط التايوانية، والتي منها خط Yang Ming Marine Transport وWan Hai Lines، حيث كانت إيفرجين الأفضل أداءً في الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 90% على أساس سنوي إلى 170.82 مليار دولار تايواني (5.98 مليار دولار أمريكي) وارتفع صافي الربح 160% من الربع الأول 2021 إلى 106.15 مليار دولار تايواني (3.72 مليار دولار أمريكي

ويدرس الخط تعظيم حجم استثماراته بمصر ، ويعد ميناء الدخيلة الأقرب لفرص استثمار الخط بجانب مساهمته التسويقية فى المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر بميناء الاسكندرية.

وكانت إدارة الخط قد التقت قبل شهور برئيس الوزراء لبحث تعظيم استثماراته بمصر خاصة وأنه انسحب منها منذ 6 سنوات عقب زيادة أسعار خدمات الموانئ المصرية بعد صدور القرار ين 488 و800 عام 2016 المتعلقة برسوم الخدمات المؤداه بالموانئ ومقابلات حق الانتفاع بالأنشطة البحرية.