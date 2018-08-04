الخط الثالث للمترو يرفع عدد الركاب إلى 3 ملايين يوميا

محمود محسنقال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المترو سوف يستوعب 3 مليون راكب يوميا عندما يتم الانتهاء من الخط الثالث بالكامل.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة

محمود محسن

قال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المترو سوف يستوعب 3 مليون راكب يوميا عندما يتم الانتهاء من الخط الثالث بالكامل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، للجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط االثالث للمترو.

وأوضح جمال الدين أن الهيئة تهدف بأن يكون زمن التقاطر 90 ثانية فقط وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث، مشيرا إلى أن الهيئة ستجعل جميع القطارات مكيفة وذلك في الخطوط الثلاثة بالمترو.