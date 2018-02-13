الخطيب يواصل فحوصاته الطبية فى ألمانيا ويزور رامي ربيعة

على المصرى حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي يعالج من إصابته، ويتم تأهيله بأحد المراكز المتخصصة بألمانيا، حيث التقى بالفريق الطبي المشرف على حالة اللاعب، واطمأن…

على المصرى

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي يعالج من إصابته، ويتم تأهيله بأحد المراكز المتخصصة بألمانيا، حيث التقى بالفريق الطبي المشرف على حالة اللاعب، واطمأن على سير البرنامج العلاجي بالشكل السليم والمخطط له، وتمنى له سرعة التعافي والعودة سريعا إلى القاهرة، لدعم صفوف الفريق واستكمال المسيرة الناجحة.

وجاءت زيارة رئيس النادى لربيعه على هامش رحلته إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوص طبية، حيث يعاني من آلام الظهر والقدم اليمنى؛ بسبب الجهد الكبير الذي بذله خلال الشهور الأخيرة، وسوف يحسم طبيبه المعالج، يوم الجمعة المقبل حاجته إلى إجراء جراحة من عدمه، خاصة في ظل وجود رأي طبي ينصح بضرورة حصول الخطيب على راحة، مع قيامه بتنفيذ برنامج علاج طبيعي لمدة أربعة أسابيع لتجنب التدخل الجراحي.

وسوف يعود محمود الخطيب إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة عمله بالنادي الأهلي والإعلان عن خطة مجلس الإدارة لتطوير مقار وفروع النادي المختلفة، وما حققه المجلس إجمالاً خلال شهرين منذ أن حاز على ثقة الجمعية العمومية لقيادة النادي لمدة أربع سنوات.