رياضة

الخطيب يمدح بيتسو موسيماني : «كان يرغب في كتابة التاريخ مع الأهلي»

ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة
إسلام مصطفى 10:13 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 10:13 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه شخصية جديرة بالاحترام. ويعشق الفريق ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة.

وقال الخطيب: «بعد الفوز على صن داونز في دوري ابطال إفريقيا، جمعتني به جلسة قصيرة على الطائرة ولمست مدى عشقه للنادي وتقديره له، وعند الحاجة إلى التعاقد مع مدير فني كبير مناسب للأهلي في مرحلة صعبة كان موسيماني يعد من أفضل 50 مديرا فنيا في العالم، وأول رد فعل له بعد التواصل معه كان الترحيب بشكل مباشر بتولي المهمة».

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وأضاف: «موسيماني كان لديه رغبة في كتابة التاريخ مع الأهلي أعظم نادي في القارة على حد وصفه».

كما وجه الخطيب الشكر إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حيث قال: «سيد ابن النادي الذي تربى داخله وتشبع بمبادئه وقيمه بعدما عمل معنا منذ حوالي 12 سنة في قطاعات مختلفة ولم يرفض أي دور طوال عمره لعشقه الشديد للعمل داخل النادي، وهو من أفضل مديري الكرة على مدار تاريخ النادي بعدما تحمل الكثير بتفانٍ شديد ونجح في عمله بشكل منقطع النظير، وهو ما يذكرني بالراحل ثابت البطل الذي كان نموذجا وقدوة وكان مخلصا للنادي إلى أن رحل عن الدنيا».

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ووجه الخطيب رسالة إلى الجهاز الفني واللاعبين وقال إن الفترة المقبلة تحتاج إلى طي صفحة ما تحقق من بطولات للتركيز فيما هو قادم والذي يحتاج إلى بداية قوية بالقلب والروح في ظل المقومات المميزة المتاحة لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد مع مساندة الجماهير.

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بقلم إسلام مصطفى

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