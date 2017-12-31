الخطيب يعلن بداية مشروع ستاد الأهلي بتنفيذ إنجليزي

علي المصريقال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قال إنه تلقّى اتصالًا من تركي آل شيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، منذ 4 أشهر فور إعلانه الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي، أن تركي آل شيخ عرض المساعدة بأي مشروع يسعد جمهور الأهلي، ومن هنا جاءت

علي المصري

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قال إنه تلقّى اتصالًا من تركي آل شيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، منذ 4 أشهر فور إعلانه الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي، أن تركي آل شيخ عرض المساعدة بأي مشروع يسعد جمهور الأهلي، ومن هنا جاءت بداية مشروع «ستاد الأهلي».

وتابع الخطيب، أن تركي آل شيخ بادر بتجميع مجموعة مستثمرين محبين للأهلي بجهد شخصي، من أجل تمويل مشروع «ستاد الأهلي».

وأعلن عن مشروع القرن وهو «ستاد الأهلي.

وقال الخطيب، إن مجلس الأهلي يهدف إلى أن يكون الاستاد من أفضل 10 على مستوى العالم، إن لم يكن أفضلهم، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر على أن يكون مجرد استاد، ولكنه سيكون مجموعة منشآت رياضية متكاملة.

من جانبه، قال راكان الحارثي، رئيس شركة صلة الراعية للنادي الأهلي ورئيس مجموعة المستثمرين العرب المسئولة عن استاد الأهلي، إن شركة بوبيوليس الإنجليزية هي التي قامت بتنفيذ تصميم «ستاد الأهلي»، لافتًا إلى أن الشركة تعد من كبرى الشركات على مستوى العالم، وقامت بتنفيذ نحو 60% من أكبر المشروعات الرياضية.

وأضاف الحارثي، خلال المؤتمر، أن الشركة الإنجليزية هي المسئولة عن وضع الكود البنائي للملاعب المخصصة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي «يويفا»، والاتحاد الإنجليزي، موضحًا أن الشركة هي التي قامت بتصميم ملاعب «ويمبلي»، وملعب الإمارات الخاص بأرسنال، وملعب توتنهام الجديد.

وكشف الحارثي عن أن مشروع «ستاد الأهلي» سيكون من عدة مناطق، مناطق علوية للملعب، ومنطقة مخصصة لأكاديمية الأهلي، ومنطقة أخرى لميدان الرماية، ومنطقة للترفيه والثقافة، لافتًا إلى أن فكرة تصميم «ستاد الأهلي» جاءت من أحد معالم مصر وهو «المنارة».

وأوضح الحارثي، أن مشروع «ستاد الأهلي» سيكون الأول من نوعه في العالم، بأن يكون الملعب والفندق مصمميْن في هيكل واحد، بحيث تطل كل غرف الفندق على أرضية الملعب، ويشعر المقيم داخل الغرف بأنه داخل الملعب.

وأتم الحارثي أن مشروع «ستاد الأهلي» سيكون بتمويل من مستثمرين سعوديين وإماراتيين ومصريين، وأن المشروع سيتم تنفيذه على أكثر من مرحلة.

وأوضح ممثل مجموعة المستثمرين العرب لتنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي، أن سعة الاستاد سوف تسع لحوالي 60 ألف مشجع.

وقال إن العمل في مشروع الاستاد سوف يكون على مرحلتين، تشمل الأولى العمليات الإنشائية في الاستاد والفندق وملعب الرماية وملاعب الأكاديمية، فيما تشمل المرحلة الثانية بقية أعمال الاستاد.