الخطيب يعلن الترشح لانتخابات الأهلي .. ويستعين بلجنة حكماء لاختيار القائمة

على أن تجرى الانتخابات يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، نيته في الترشح لدورة جديد لقيادة القلعة الحمراء، وذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات حتى يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تجرى الانتخابات يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل.

وقال الخطيب، خلال المؤتمر العام والذي أقيم في النادي: «من هنا أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة إن شاء الله».

وأضاف الخطيب: «افتتحت الجلسة الأخيرة من اجتماع مجلس الإدارة بشكر المجلس بالكامل، أبلغتهم أن هناك الكثير من الأقاويل وعدد من زملائكم يريد دخول المجلس وهذا حقهم، لكنني أبلغتهم لن أتحدث عن ذلك أو أمنح وعود لأحد قبل ذلك المؤتمر».

وتابع: «تعلمت من الفريق مرتجي وصالح سليم والثنائي كان له لجنة من الحكماء ليحصل على رأيهم في الأسماء المؤهلة للفترة المقبلة، أنا سأفعل ذلك بداية من الغد للاجتماع لتحديد احتياجات الفترة المقبلة».

واختتم تصريحاته: «الانتخابات يومي 25 و26 نوفمبر وهنا دور الجمعية العمومية والجماهير أن يكون لك دورًا مؤثرًا».