الخطيب يستفسر عن موقف السعيد وفتحى من التجديد

على المصرى حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد اجتماع قصير مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء؛ للاستفسار عن موقف الثنائي عبدالله السعيد، وأحمد فتحي لاعبي الفريق، من التجديد. واستفسر…

على المصرى



حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد اجتماع قصير مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء؛ للاستفسار عن موقف الثنائي عبدالله السعيد، وأحمد فتحي لاعبي الفريق، من التجديد.

واستفسر رئيس النادى من مدير الكرة، عن آخر تطورات التجديد للسعيد، وفتحي؛ حيث ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بهما، ورد عبد الحفيظ بأن ملف التجديد للثنائي لا يزال قيد المفاوضات؛ حيث يتم التواصل في الأوقات المناسبة معهما لإنهاء الأمر في ظل ضغط المباريات الذي يواجه الأهلي في الفترة الأخيرة.

وأوضح مدير الكرة، أن إطالة مدة المفاوضات لا يعني تعثرها، لكن الأمور تسير في إطارها الصحيح، حتى لا يتحمل اللاعبون أي ضغوط إضافية وحفاظًا على حالة التركيز وتوفير المناخ المناسب للفريق في هذه الفترة، حيث يستعد الأهلي، لملاقاة المقاولون في مباراتين متتاليتين، الأولى بعد غد الخميس، وهي المؤجلة من المرحلة الـ6 للدوري الممتاز، أما الثانية فتقام يوم الإثنين، بالمرحلة الـ23.