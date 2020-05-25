الخطيب يساند مدير جهاز السباحة بالأهلي بعد إصابته بـ«كورونا».. ويشيد بـ«الصحة»

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاطمئنان وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما أثبتت الفحوصات إيجابية العينة وحمله للوباء.

وكان الأهلي قد أعلن إصابة وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في أعقاب إصابة أحد نجوم الزمالك السابقين.

ووفقًا لما نشره موقع الأهلي الرسمي، فإن الخطيب قد شدد خلال الاطمئنان على مدير جهاز السباحة، على تقديم الدعم وتوفير كل احتياجاته، لاسيما وأنه أحد أبناء النادي.

كما شدد رئيس الأهلي على الثقة الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع، وتتصدر الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا.