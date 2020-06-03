رياضة

الخطيب يبحث مع وزير الرياضة سُبل رد التبرعات المالية لـ«آل الشيخ»

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ وذلك خلال اجتماع لبحث الجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب الأهلي، بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي، وفقًا لما ورد بقرار مجلس…

إسلام مصطفى 11:46 م, الأربعاء, 3 يونيو 20 11:46 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

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استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ وذلك خلال اجتماع لبحث الجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب الأهلي، بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي، وفقًا لما ورد بقرار مجلس إدارته.

وأوضح صبحي، خلال جلسته مع الخطيب، أن وزارة الشباب والرياضة، ستقوم بالرد على الأهلي، عقب الانتهاء من دراسة خطاب النادي، على أن يتم ذلك من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي.

بدوره، وجه الخطيب شكره وتقديره لجهود وزير الشباب والرياضة، وحرصه على تهيئة الأجواء وحل كافة المشكلات التي تعترى النادي الأهلي والرياضة المصرية بوجه عام.

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بقلم إسلام مصطفى

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