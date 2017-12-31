الخطيب يؤكد التزام مجلسه بتنفيذ كل بنود برنامج عائلة الأهلي

علي المصريقال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الجمعية العمومية الأخيرة للنادي من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للنادي- كانت الأعظم في تاريخ القلعة الحمراء، رغم الصعوبات التي واجهت أعضاء الجمعية العمومية يوم الانتخابات.وأضاف رئيس الأهلي، أن حجم الحب الكبير الذي لمسه من أعضاء النادي ي

علي المصري

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الجمعية العمومية الأخيرة للنادي من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للنادي- كانت الأعظم في تاريخ القلعة الحمراء، رغم الصعوبات التي واجهت أعضاء الجمعية العمومية يوم الانتخابات.

وأضاف رئيس الأهلي، أن حجم الحب الكبير الذي لمسه من أعضاء النادي يوم الانتخابات لا يمكن وصفه أو تقديره بأي ثمن، مشيرًا إلى أن ثقة أعضاء النادي في شخصه ومجلسه هو شرف كبير للغاية، مشددًا على أنه كان فخورًا بالأعداد الكبيرة والغفيرة، التي حضرت الجمعية العمومية الماضية.

وأوضح الخطيب أنه وجد الكثير من المظاهر التي دلّت وأكدت على حب أعضاء الجمعية العمومية لكيان الأهلي خلال يوم الانتخابات، مشيرًا إلى أن كبار السن حرصوا على الوقوف في طوابير الإدلاء بالأصوات من أجل الأهلي، وأيضًا اضطر البعض للسير لنحو كيلو مترين على الأقدام للدخول إلى خيمة التصويت، لافتًا إلى أن وقوف نجوم الكرة والألعاب الأخرى داخل النادي للهتاف باسم الأهلي كان مشهدً رائعًا ويدل على عظمة وقيمة كيان الأهلي.

وأكد رئيس الأهلي، أن مجلس الإدارة حرص خلال الـ30 يومًا الماضية، التي تولى فيها المسئولية، على تنفيذ خطة عمل «برنامج عائلة الأهلي»، والذي يشمل كل أفراد العائلة الأهلاوية، سواء الأب والأم والابن والابنة والجد والجدة، وذوو القدرات الخاصة، وأيضًا جماهير الأهلي في كل مكان، سواء داخل أو خارج مصر، خصوصًا وأن الجماهير هي سر عظمة النادي.

وأشار الخطيب، إلى أن البعض اتهم مجلس الإدارة أنه لن يقوم بتنفيذ وعود «برنامج عائلة الأهلي»، لكن في الحقيقة هؤلاء لا يعرفون ولا يعلمون قيمة الأهلي وقيمة أبنائه، مشددًا على أن مجلس الإدارة ملتزم بكل وعد وعهد قطعه أمام الجمعية العمومية.

وكشف رئيس الأهلي عن أن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، كانا في حالة انعقاد مستمر طيلة الـ30 يومًا الأولى من عمر المجلس، من أجل تحقيق حلم كل الأهلاوية، وتنفيذ كل بنود برنامج عائلة الأهلي.