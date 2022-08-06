الخطيب: هناك تجريح بشكل يومي ضد الأهلي وتجاوزات فجة في الإعلام

يرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن هناك هناك تجريح بشكل يومي ضد الأهلي وتجاوزات فجة في الإعلام ولا أحد يُحاسب على ما يقوله.

وقال الخطيب، خلال الفيديو المُسجل والمُذاع عبر قناة النادي الأهلي: نرى بوضوح أن هناك تربص واستهداف للأهلي، أين المجلس الأعلى للإعلام مما يحدث.

وأضاف: البعض يشوه في صورتنا كل يوم وعندما خرج الرد منا قررت التحقيق مع الطرفين، يجب أن يكون دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أقوى من ذلك ورد فعله أسرع لتحقيق الصالح العام.

وأتم حديثه: الأهلي مادة دسمة جدًا للإعلام غير أي نادي تاني.. اللي عايز يقوم برنامجه يتكلم عن الأهلي بس بشكل تاني للهدم والإساءة.