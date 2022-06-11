الخطيب : نرحب بدعوة الأشقاء الأفارقة وقيادات الكاف للقاهرة لخدمة الكرة الإفريقية

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لا تُمانع في دعوة كل الأشقاء الأفارقة، وقيادات الـ«كاف» والأندية للقاهرة، لتدشين حوار مثمر بين الجميع لمصلحة الكرة الإفريقية.

جاء ذلك ردًّا على سؤال لأحد الصحفيين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي، اليوم؛ لكشف تفاصيل أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الخطيب حول ذلك: نتمنى أن ندعم كوادرنا المصرية لدخول منظومة الـ«كاف»، خاصةً التي احترفت في الخارج، واكتسبت خبرات مثل هاني رمزي وأحمد حسام ميدو وحسام غالي وعبد الستار صبري، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر.

وأضاف: كما نودّ أن يستعين الـ«كاف» بكل الكوادر الإفريقية التي تملك خبرات كبيرة مثل إيتو ودروجبا وعبيدي بيليه وأساموا جيان ورابح ماجر وكانو.

وأتمّ حديثه: يجب أن يتكاتف الجميع مع قيادات الـ«كاف» الحالية؛ من أجل مصلحة الكرة الإفريقية.