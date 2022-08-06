الخطيب: نتفهم غضب الجماهير.. والأهلي حقق إنجازًا غير مسبوق في العالم

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه على يقين بأن جمهور الأهلي أول المساندين للنادي في أوقات الأفراح والأزمات، مُبينًا أن القلعة الحمراء الوحيدة في العالم التي نجحت في الفوز بـ12 بطولة خلال أخر 4 سنوات ما بين قارية وعالمية ومحلية.

وبدأ محمود الخطيب، حديثه خلال الفيديو المُسجل والمُذاع عبر قناة النادي الأهلي: جمهور الأهلي أول المساندين للنادي في أوقات الأفراح والأزمات، وحتى في أوقات حزن الجمهور أشعر بدعمهم غير المسبوق وهذا الأمر يحملني مسؤولية أكبر.

وأضاف الخطيب: نعترف بالتقصير وسنسارع في الإصلاح لأن من يعمل من الممكن أن يخطئ، ولكن العيب ألا ترى الأخطاء، ونحن نعرف كمسؤولين كيف نعالج الأخطاء.

وتابع: يجب أن نتحمل لوم الجمهور وحزنه في الأوقات الصعبة، مثلما نفرح بتشجيعه لنا في أوقات الانتصارات.

وواصل رئيس الأهلي: وقت تكوين الفريق الحالي كنا نبحث عن إعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن الأهلي منذ 7 سنوات، ووصلنا إلى نهائي دوري الأبطال 5 مرات في 6 سنوات وهذا أمر لم يحدث في العالم.

وتابع: أن نحقق البطولة مرتين متتاليتين هذا إنجاز تاريخي، قبل أن نخسر البطولة في المرة الثالثة للأسف بمساعدة بعض الأشخاص من مصر.

وأتم الخطيب حديثه: الأهلي فاز بـ12 بطولة في آخر 4 سنوات ما بين الألقاب المحلية والقارية وبرونزية كأس العالم للأندية وهذا إنجاز لم يحققه أي نادي في العالم.