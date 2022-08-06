الخطيب: موسيماني تركنا لضغوط نفسية وقعت عليه.. ولن نحاسب سواريش على النتائج

تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للمرة الأولى عن كواليس رحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق، مُؤكدًا أن الجنوب إفريقي هو من طلب الرحيل بسبب ضغوطات نفسية وذهنية تعرض لها مؤخرًا في مصر.

وقال الخطيب، خلال الفيديو المُسجل والمُذاع عبر قناة النادي الأهلي: موسيماني حقق بالأرقام والنتائج تاريخ لا ينكره أحد، ولكن من صاحب حملة الهجوم عليه؟.

وتابع: موسيماني كان في المغرب يحضر دورة تدريبية وتحدثت معه أنا وياسين منصور وطلبنا منه أن يوضح لنا الدعم الذي يحتاجه لاستكمال الدوري لكنه فاجئنا أنه صحيا ونفسيا لا يستطيع استكمال مشواره وطلبنا منه مهلة للتفكير لمدة 24 ساعة وبعد انتهاء المدة اعتذر لنا.

وعن قرار اللعب بالناشئين، فسر الخطيب هذا الأمر، معلقًا: اتخذنا قرار اللعب بالناشئين والعائدين من الإصابة لمنح الأساسيين راحة بدلًا من اللعب لموسم رابع على التوالي دون راحة.

وأضاف: المدرب الجديد ريكاردو سواريش متخوف من النتائج في ظل اللعب بالشباب؛ لكن لن نحاسبه على النتائج لأن هذه الفترة نتخذها كإعداد للموسم المقبل.

واستطرد: بما أن بطولة الدوري ابتعدت عن الأهلي سواء بتعمد أو غير تعمد قررنا استكمال المسابقة بالشباب، وهناك تدعيم قوي جدًا قادم للأهلي بلاعبين مميزين، وهذا لا يقلل من اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليًا ولكنهم يحتاجون للحصول على راحة، وأن يكون هناك عدالة تحكيمية والفترة المقبلة ستكون أفضل لنا.