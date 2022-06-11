الخطيب : من أغفل خطاب تنظيم نهائي إفريقيا أضاع حق مصر قبل الأهلي

يرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن من أغفل خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري، أضاع حق مصر قبل أن يكون أضاع حق الأهلي.

وبدأ الخطيب حديثه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم، لمناقشة ملف أزمة النهائي، قائلًا: كان هناك وجهة نظر في عدم الحديث عن الأمر بعد الهزيمة وأن نغلق الملف، ولكن تحتّم علينا الإشارة للسلبيات حتى لا تتكرر مرة أخرى؛ لأنه بصراحة شديدة ما حدث في النهائي أمر غير عادل بالمرة.

وأضاف الخطيب: من أغفل خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري، أو الذي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم، وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، هذا الشخص أو المسئول أضاع حق مصر قبل أن يكون أضاع حق الأهلي.

وتابع: أبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على التتويج باللقب، وأتمنى لهم التوفيق في تمثيل إفريقيا في كأس العالم للأندية.

وواصل: أي خسارة مهما كانت قاسية، بالتأكيد فيها دروس مستفادة، وهذه هي الرياضة، والنادي الأهلي ناد كبير ولا بد أن نستفيد مما حدث وننظر للمستقبل.