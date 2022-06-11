الخطيب: لا يمكن أن يقام النهائي في أفريقيا من مباراة واحدة مثل أوروبا

شدد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على أنه لا يمكن أن تقام النهائيات القارية في أفريقيا من مباراة واحدة مثل أوروبا لأنه لا توجد عملة موحدة والتأشيرات صعبة للجماهير والسفر في إفريقيا صعب عكس أوروبا.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لبحث أزمة النهائي الشهير أمام الوداد: المسافات هناك في أوروبا بين البلاد ليست بعيدة، بعكس هنا في إفريقيا، أيضًا يجب زيادة المقابل المادي لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات والإقامة ومكافآت اللاعبين.

وأضاف الخطيب: في النهائي الأخير، تم طرح التذاكر عبر الإنترنت، وللأسف تم حجب الدخول للموقع لأي شخص من خارج البلد، وبالتالي من الطبيعي أن تذهب الـ20 ألف تذكرة، وأيضًا تذاكر الأهلي تذهب لجماهير المنافس ولم نتسلم سوى 2500 تذكرة فقط.

وتابع: إن استمر إقامة النهائيات من مباراة واحدة يجب أن يكون هناك عدالة مع الإعلان عن ملعب النهائي منذ البداية ويجب تطبيق الفيديو منذ بداية المسابقة، فإفريقيا ليست أقل من أوروبا، مع صياغة كاف للائحة الحالية ولا تحتمل أكثر من تفسير ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة.

وأشار إلى أنه يجب أن يدرس كاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الإفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل، لمدة خمس سنوات حتى تحصل بقية الدول الإفريقية على فرصة مماثلة، وأن يقوم الاتحاد الإفريقي بدعم ومساعدة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها.