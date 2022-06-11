الخطيب : لا نقلل من المغرب.. ولكن ما حدث في النهائي مخالف لمعايير العدالة

أعرب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن اعتزاز القلعة الحمراء بالانتماء إلى إفريقيا، والتي طالما قدمت مواهب فذّة في العالم، وتُعدّ إفريقيا حاليًّا بلا مبالغة تملك اللاعبين الأبرز في الكرة الأوروبية وتستحق مكانة أفضل- على حد وصفه.

وقال محمود الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للحديث عن أزمة ملعب النهائي: عرفنا أن هناك منافسة من الإعلام بين السنغال والمغرب لاستضافة النهائي، لكن لم نتصور أن يمنح كاف المغرب حق تنظيم المباراة وفقًا لمعايير العدالة.

وأضاف الخطيب: هذا ليس تقليلًا من المغرب فهم قادرون على تنظيم كل شيء، لكن منح المغرب تنظيم المباراة بعد منحهم حق تنظيمها للعام الثاني على التوالي، واستضافة نهائي الكونفيدرالية قبل عامين، وفي ظل تواجد الوداد كطرف في النهائي، أمر لا يصح.

وواصل: فوجئنا يوم 9 مايو ببيان من “كاف” بمنح المغرب حق تنظيم النهائي بعد انسحاب السنغال، وبالتالي حصلت المغرب على حق تنظيم المباراة وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقارة كبيرة بحجم إفريقيا التي نعتز بها.

وتابع: لماذا لم يعلن “كاف” عن انسحاب السنغال من التنظيم بفترة وانتظر لحين الإعلان عن منح المغرب حق الاستضافة؟ وأؤكد: لا خلاف مع المغرب بل مع ما حدث.

واستطرد الخطيب: إعلان كاف أن نيجيريا وجنوب إفريقيا لا يمكن لهما استضافة نهائي دوري الأبطال لعدم اكتمال ملفهما، ومن ثم منح نيجيريا حق استضافة نهائي الكونفيدرالية أمر يثير التساؤلات ويحتاج إلى تفسير.

وأضاف رئيس الأهلي: سلكنا الطرق القانونية للحفاظ على حق الأهلي، وطلبنا من المحكمة الرياضية تأجيل المباراة لحين البتّ في الأمر، وكنا نعرف أنه يمكن الرفض، وانسحابنا كان يترتب عليه إيقاف عامين، بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية فقررنا دائمًا في مجلس الإدارة لمصلحة النادي للمستقبل وليس للحاضر فقط أن نستمر، وأرسلنا خطابًا لكاف للحفاظ على حقوقنا المشروعة، منها نصف سعة الاستاد وأن ندفع قيمة تلك التذاكر فورًا. ولم نتلق أيّ ردّ.

وأتمّ حديثه: المكتب القانوني أكد ضعف موقف الأهلي بسبب ما حدث من اتحاد الكرة واللوائح المطاطية من الاتحاد الإفريقي.