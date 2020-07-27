الخطيب: كل الدعم لمؤسسات الدولة وجماهير الأهلي هم ملاكه الحقيقين

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، العديد من الرسائل الهامة، خلال افتتاح تطوير قناة النادي الأهلي، أحدهما كانت إلى أعضاء وجماهير النادي الأهلي، أثناء كلمته اليوم الإثنين.

وكانت قناة الأهلي انطلقت من جديد اليوم الإثنين، بعد تطويرها، وبثت رسالة مسجلة لمحمود الخطيب رئيس النادي، خلال أول لقطات افتتاحها.

وشدد الخطيب خلال كلمته على دعم الأهلي الكامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف الخطيب، أن فكرة إنشاء النادي الأهلي كانت بدافع دعم الوطن في المقام الأول، حيث قال: «فكرة تأسيس النادي الأهلي كانت ببساطة من الراحل الكبير عمر لطفي، لجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي».

وتابع: «كل الدعم والمساندة لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس السيسي، على الجهد الكبير المبذول في كل المجالات، وكل التأييد والدعم أيضًا لجيشنا والشرطة لتصديهما الدائم لكل المخاطر، التي يتعرض لها الوطن الغالي علينا جميعًا مصر، وإن شاء الله النادي الأهلي يظل درعًا وسيفًا وسندًا حقيقيًّا لبلدنا مصر، ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله».

واختتم حديثه موجهًا رسالة إلى الجماهير وأعضاء النادي، حيث قال: «جماهير وأعضاء النادي الأهلي أنتم الأساس.. أنتم ملاك النادي الأهلي.. أنتم الداعمين بعد ربنا سبحانه وتعالى للنادي الأهلي.. بكم الأهلي دايمًا في المقدمة، إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين.. والسلام عليكم ورحمة الله».