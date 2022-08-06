الخطيب: الأهلي يطلب العدل فقط ولاعبونا تحت ضغط بدني وذهني

شدد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم تعرضوا للعديد من الضغوط البدنية والذهنية بسبب تلاحم 3 مواسم بطريقة غير منتظمة أدت إلى انهيار اللاعبين على كافة المستويات، وهبوط مستوى الفريق.

وقال الخطيب، خلال الفيديو المُسجل والمُذاع عبر قناة النادي الأهلي: نفس لاعبي الأهلي المتواجدين حاليًا قبل 3 شهور كانوا يلعبون نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقبل شهور أيضا حققوا المركز الثالث في كأس العالم للأندية، فماذا حدث لهم؟

وتابع: لاعبي الأهلي مضغوطين بدنيا وذهنيا بعدما وصلوا إلى قمة الهرم في المواسم الماضية، ونحن توقعنا حدوث هبوط في مستوى الفريق لكننا في منتصف الموسم، وواجهنا صعوبة في خلق دوافع جديدة للاعبين وتحفيزهم.

وأضاف: لاعبو الأهلي خاضوا 3 مواسم بشكل متلاحق وهو رقم قياسي وغير مسبوق في العالم لعدد المباريات لأي لاعب في العالم، مع الطيران لعدد ساعات طويلة جدا لأن الأهلي هو الفريق الوحيد الذي وصل نهائي إفريقيا 3 مرات متتالية، إضافة إلى ضغط المباريات المحلية، وكأنهم يعاقبون الأهلي أنه يفوز بلقب إفريقيا ويصل إلى مونديال الأندية، الأمر الذي أدى إلى خسارة الكثير من اللاعبين المهمين في الفريق.

وتطرق الخطيب للحديث عن عوامل أخرى ساعدت في تذبذب نتائج الأهلي مؤخرًا، حيث قال: هناك أمور أخرى خارجية تحاول النيل من الأهلي ومنها التحكيم وضع تحته 1000 خط الذي كان من ضمن الأسباب الرئيسية ضد الأهلي، وهناك أخطاء تحكيمية فجة ضد الأهلي ومجاملات في اتجاهات أخرى.

وأتم حديثه: الأهلي يطلب العدل فقط وأرسلنا الكثير من الخطابات إلى اتحاد الكرة ولا يرد علينا أي شخص.