الخطيب: الأهلي فوق الجميع بتصرفاته وأسلوبه وقيمته الكبيرة

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر لمجلس إدارة شركة «لايف LIVE»، وعلى رأسها محمد كامل، رئيس الشركة صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، على المجهود الكبير الذي بذلته لتقديم محتوى يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره

قناة الأهلي انطلقت من جديد اليوم الإثنين، بعد تطويرها، وبثت رسالة مسجلة لمحمود الخطيب رئيس النادي، خلال أول لقطات افتتاحها.

وأكد الخطيب، خلال كلمته الافتتاحية لقناة الأهلي، أن التطوير الذي شهدته القناة لن يكون الأخير، في ظل منهج النادي «تاريخ – مبادئ – تطوير»، مُبينًا أن ثقته كبيرة في شركة «لايف»، وأنها ستكون في قيمة النادي الأهلي في التناول الموضوعي والالتزام بسياسة النادي الأهلي التي لن يحيد عنها.

وتطرق الخطيب للحديث عن قيمة النادي الأهلي وشعاره التاريخي «الأهلي فوق الجميع»، مُبينًا أن الأهلي فوق الجميع في تصرفاته وأسلوبه، بما يليق بالنادي الأهلي، الذي لا ينحدر أبدًا، ولا يتدنى لأي أمر آخر، فالنادي الأهلي دائمًا يتصرف بقيمة الأهلي.

وشدد الكابتن الخطيب، في كلمته بمناسبة تطوير قناة النادي الأهلي، على ضرورة الحفاظ على مبادئ وتاريخ النادي، والعمل على تطويره، الذي لا يقتصر على الإنشاءات والمباني، ولكن في الأشخاص، لاستمرار وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها.