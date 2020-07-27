رياضة

الخطيب: الأهلي فوق الجميع بتصرفاته وأسلوبه وقيمته الكبيرة

مع انطلاق قناة الأهلي في بث جديد بعد التطوير
إسلام مصطفى 8:42 م, الأثنين, 27 يوليو 20 8:42 م, الأثنين, 27 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر لمجلس إدارة شركة «لايف LIVE»، وعلى رأسها محمد كامل، رئيس الشركة صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، على المجهود الكبير الذي بذلته لتقديم محتوى يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره

قناة الأهلي انطلقت من جديد اليوم الإثنين، بعد تطويرها، وبثت رسالة مسجلة لمحمود الخطيب رئيس النادي، خلال أول لقطات افتتاحها.

وأكد الخطيب، خلال كلمته الافتتاحية لقناة الأهلي، أن التطوير الذي شهدته القناة لن يكون الأخير، في ظل منهج النادي «تاريخ – مبادئ – تطوير»، مُبينًا أن ثقته كبيرة في شركة «لايف»، وأنها ستكون في قيمة النادي الأهلي في التناول الموضوعي والالتزام بسياسة النادي الأهلي التي لن يحيد عنها.

وتطرق الخطيب للحديث عن قيمة النادي الأهلي وشعاره التاريخي «الأهلي فوق الجميع»، مُبينًا أن الأهلي فوق الجميع في تصرفاته وأسلوبه، بما يليق بالنادي الأهلي، الذي لا ينحدر أبدًا، ولا يتدنى لأي أمر آخر، فالنادي الأهلي دائمًا يتصرف بقيمة الأهلي.

وشدد الكابتن الخطيب، في كلمته بمناسبة تطوير قناة النادي الأهلي، على ضرورة الحفاظ على مبادئ وتاريخ النادي، والعمل على تطويره، الذي لا يقتصر على الإنشاءات والمباني، ولكن في الأشخاص، لاستمرار وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

شبكة سكاي سبورتس : هدرسفيلد يرفض استمرار رمضان صبحي في الأهلي بنظام الإعارة

إسلام مصطفى 9:22 م, الأثنين, 27 يوليو 20

الخطيب: كل الدعم لمؤسسات الدولة وجماهير الأهلي هم ملاكه الحقيقين

إسلام مصطفى 8:39 م, الأثنين, 27 يوليو 20

الخطيب يجتمع بالأجهزة الفنية بالأهلي لتحديد ترتيبات الموسم الجديد وعودة النشاط

إسلام مصطفى 8:29 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

الأهلي يتقدم للنائب العام بالبلاغ رقم 11 ضد رئيس الزمالك وتجاوزاته

إسلام مصطفى 2:07 م, الخميس, 16 يوليو 20

أليو ديانج: ارتداء قميص الأهلى شرف وفخر.. لا يقل عن أندية أوروبا

إسلام مصطفى 2:08 م, الثلاثاء, 14 يوليو 20

غدًا.. الأهلي يُجري المسحة الرابعة للكشف عن «كورونا»

إسلام مصطفى 12:53 م, الثلاثاء, 14 يوليو 20