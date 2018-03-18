الخطيب: استثماراتنا تفوق الخيال والأهلى غير قابل للاختراق

على المصرى أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، اليوم الأحد أن ملف المستثمرين على طاولة مجلس الإدارة القلعة الحمراء، مشددا على أن القلعة الحمراء غير قابلة للاختراق.جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام حاليا تحت شعار "عائلة الأهلي تكرم الأساطير" و"الأهلي ينطلق" بمقر النا

على المصرى

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، اليوم الأحد أن ملف المستثمرين على طاولة مجلس الإدارة القلعة الحمراء، مشددا على أن القلعة الحمراء غير قابلة للاختراق.

جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام حاليا تحت شعار “عائلة الأهلي تكرم الأساطير” و”الأهلي ينطلق” بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية، بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه.

وقال الخطيب: “حلم بناء الاستاد بدأ معه من خلال خطوط عريضة بدأ العمل عليها وطورها أهداف المستثمرين الذين حرصوا على المشاركة في هذا العمل لرؤيتهم الواضحة لاسم الأهلي ومشروعه العملاق”.

وأضاف أنه اجتمع بعدد من المسؤولين والمستثمرين في مصر والسعودية والإمارات؛ لبحث مشروع الاستاد وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في الوقت الذي تنتهي كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل عددا من المستثمرين المشاركين في مشروع استاد الأهلي، وأكد دعمه لهم وتوفير أي تسهيلات للمشروع وكعادته داعما لأي مشروعات يكون هدفها البناء والاستثمار في مصر.

وأضاف أن ملف الاستثمار في مشروع استاد الأهلي هو ملف استثمار يفوق الخيال بالنسبة للبعض، ولكنه يثق أن اسم الأهلي سوف يعزز من نجاح هذا الملف

وحرص في ختام حديثه على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على دعمه للنادي الأهلي الناتج عن حبه الشديد لكيان الأهلي وثقته في مجلس إدارته.

وأشار الخطيب إلى أن دعم آل الشيخ لملف الاستثمار بالنادي الأهلي وتحديدا في مشروع القرن لا يتوقف، لاسيما أنه من بادر بجمع عدد كبير من المستثمرين المصريين والسعوديين والإماراتيين للمشاركة في بناء استاد الأهلي.

وقال رئيس الأهلي، إن النادي يحتاج إلى تمويل ضخم؛ من أجل تمويل مشروعات تطوير منشآت النادي، مضيفا أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على جلب تمويل من الأعضاء والمحبين والجمهور؛ لأن الأهلي دائما غني بجمهوره ومحبيه وأعضائه ومنظومته.

وكشف أنه ناقش مع أعضاء لجنة الاستثمار طريقة الحصول على تمويل عن طريق الاستعانة بمستثمرين لإنشاء استاد للأهلي ومدينة رياضية

وأشار إلى أن الأهلي دائما جاذب للجميع، ولكن لا يذهب لأحد، وأشار الخطيب إلى أن أكثر من محب للأهلي من المصريين عرضوا تقديم المساعدة مجانا، سواء بالقيام بدراسات هندسية أو تقديم مقابل مادي.

وأكد الخطيب، إن منظومة النادي الأهلي لا تُخترق بأية حال من الأحوال

وأوضح أن علاقة الأهلي بأي مُحب أو مُستثمر تسير وفقاُ لاحترام متبادل بعيداً عن أي اختراق، وأن الرئيس الشرفي للأهلي، يتحدث معه بين الحين والآخر حول أية رؤية لدعم الأهلي بأي شكل من الأشكال لكنه يؤكد له دائماً أن هذا لابد أن يتم وفقاً لأسس وقواعد تتناسب مع مبادئ وتقاليد الأهلي.

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه يحترم الشيخ تركي ورغبته في دعم الأهلي

وأوضح ن أي مُستثمر أو مُحب للنادي يعلم جيداً سياسات ومبادئ الأهلي، ورفض رئيس الأهلي “نغمة” تدخل أي شخص في قرارات وسياسات ورؤية مجلس الإدارة تجاه بعض الملفات

وأكد أن الأهلي منظومة ومؤسسة كبيرة لا تسمح بأي اختراق من أي شخص، وأكد أن هناك من يحاول إفساد علاقة الأهلي ببعض المُحبين والمستثمرين بنشر أنباء ومعلومات غير صحيحة، مُشدداً على أن الأهلي أكبر من الجميع.